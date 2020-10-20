Льюис Хэмилтон: Проигрыш титула Росбергу — моё самое большое разочарование в Ф1

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые за четыре года признал, насколько тяжело ему было смириться с поражением в борьбе за титул в 2016-м.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a02c433d4094688ece4" data-vnd="7a02c433d4094688ece4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a02c433d4094688ece4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной гонке в Абу-Даби британский пилот, несмотря на победу, уступил чемпионское звание напарнику по Mercedes Нико Росбергу. Через несколько дней немец сенсационно объявил о завершении карьеры и лишил таким образом Хэмилтона шанса на реванш в 2017-м.