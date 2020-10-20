Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
15:53 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон: Проигрыш титула Росбергу — моё самое большое разочарование в Ф1

Британский гонщик впервые признал, что очень тяжело переживал поражение в чемпионате 2016 года.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые за четыре года признал, насколько тяжело ему было смириться с поражением в борьбе за титул в 2016-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной гонке в Абу-Даби британский пилот, несмотря на победу, уступил чемпионское звание напарнику по Mercedes Нико Росбергу. Через несколько дней немец сенсационно объявил о завершении карьеры и лишил таким образом Хэмилтона шанса на реванш в 2017-м.

«Моё самое большое разочарование за все годы в Формуле 1 — поражение в чемпионате 2016-го. Росберг тогда меня опередил, и мне было очень тяжело смириться с этим поражением. Даже странно: я хорошо помню это поражение, но с трудом могу назвать свои лучшие победы», — сказал Хэмилтон в интервью La Gazzetta dello Sport.

Читайте также
 Источник: Haas уведомила Грожана и Магнуссена о расставании
Даниил Квят дал прогноз на бой Нурмагомедов – Гэтжи
«Краснодар» уведомил РПЛ о двух случаях коронавируса в команде
Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей
В Норвегии ответили на слова Вяльбе о «легализованном допинге»
Европейские топ-клубы ведут переговоры о создании нового турнира
Игроки «Челси», МЮ и «Тоттенхэма» признаны лучшими в туре АПЛ
Российские клубы стартуют в Лиге чемпионов: Топ-5 ставок дня
Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь