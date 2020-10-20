Льюис Хэмилтон: Проигрыш титула Росбергу — моё самое большое разочарование в Ф1
Британский гонщик впервые признал, что очень тяжело переживал поражение в чемпионате 2016 года.
Британский гонщик впервые признал, что очень тяжело переживал поражение в чемпионате 2016 года.
Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые за четыре года признал, насколько тяжело ему было смириться с поражением в борьбе за титул в 2016-м.
В финальной гонке в
«Моё самое большое разочарование за все годы в Формуле 1 — поражение в чемпионате 2016-го. Росберг тогда меня опередил, и мне было очень тяжело смириться с этим поражением. Даже странно: я хорошо помню это поражение, но с трудом могу назвать свои лучшие победы», — сказал Хэмилтон в интервью La Gazzetta dello Sport.