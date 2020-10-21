Виталий Петров вернется в паддок Формулы-1
Первый российский гонщик в Ф1 будет приглашённым стюардом на Гран При Португалии.
Первый российский гонщик в Ф1 будет приглашённым стюардом на Гран При Португалии.
Российский гонщик Виталий Петров, выступавший в Формуле-1 в 2010—2012 годах, будет приглашённым стюардом на Гран При Португалии в ближайшие выходные.
Об этом стало известно из первого официального документа по ходу Гран При Португалии, опубликованного на официальном сайте FIA, — это карта трассы с нумерацией поворотов, отметками секторов, маршальских постов и зоны DRS.
Интересно, что для Петрова это не первый визит на автодром Алгарве: в 2009 году португальская трасса принимала финал серии GP2 (сейчас — Формула-2). Виталий тогда завоевал поул основной гонки, но финишировал в ней четвёртым, а в воскресном заезде сошёл на старте