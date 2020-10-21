Виталий Петров вернется в паддок Формулы-1

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Российский гонщик Виталий Петров, выступавший в Формуле-1 в 2010—2012 годах, будет приглашённым стюардом на Гран При Португалии в ближайшие выходные.

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Об этом стало известно из первого официального документа по ходу Гран При Португалии, опубликованного на официальном сайте FIA, — это карта трассы с нумерацией поворотов, отметками секторов, маршальских постов и зоны DRS.

Коллегами Виталия Петрова на Гран При Португалии будут штатные стюарды FIA Тим Майер и Феликс Холтер, а также стюард от местной федерации Паулу Магальяеш.