Ромен Грожан покидает команду «Хаас»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский гонщик Ромен Грожан на своей странице в Facebook попрощался с командой «Хаас», за которую выступает с 2016 года.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский гонщик Ромен Грожан на своей странице в Facebook попрощался с командой «Хаас», за которую выступает с 2016 года.
До конца сезона «Формулы-1» осталось 6 этапов.
«Последняя глава закрыта, и книга закончена. Я работаю в команде “Хаас” с ее первого дня (в “Формуле-1”). За пять лет мы прошли через взлеты и падения, набрали 110 очков в 92 гонках, но путешествие того стоило. Я многому научился, стал лучше как гонщик и как человек. Надеюсь, я также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость, больше, чем любая из безумных первых гонок в 2016 году или 4-е место на
Ранее портал motorsport.com сообщил, что Грожана и его нынешнего партнера по команде датчанина Кевина Магнуссена с нового сезона могут заменить выступающие в «Формуле-2» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.