Ромен Грожан покидает команду «Хаас»

«Последняя глава закрыта, и книга закончена. Я работаю в команде “Хаас” с ее первого дня (в “Формуле-1”). За пять лет мы прошли через взлеты и падения, набрали 110 очков в 92 гонках, но путешествие того стоило. Я многому научился, стал лучше как гонщик и как человек. Надеюсь, я также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость, больше, чем любая из безумных первых гонок в 2016 году или 4-е место на Гран-при Австрии-2018. Я желаю команде всего наилучшего в будущем», — написал Грожан.