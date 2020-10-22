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13:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ромен Грожан покидает команду «Хаас»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский гонщик Ромен Грожан на своей странице в Facebook попрощался с командой «Хаас», за которую выступает с 2016 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

До конца сезона «Формулы-1» осталось 6 этапов.

«Последняя глава закрыта, и книга закончена. Я работаю в команде “Хаас” с ее первого дня (в “Формуле-1”). За пять лет мы прошли через взлеты и падения, набрали 110 очков в 92 гонках, но путешествие того стоило. Я многому научился, стал лучше как гонщик и как человек. Надеюсь, я также помог людям в команде стать лучше. Это, наверное, моя самая большая гордость, больше, чем любая из безумных первых гонок в 2016 году или 4-е место на Гран-при Австрии-2018. Я желаю команде всего наилучшего в будущем», — написал Грожан.

Ранее портал motorsport.com сообщил, что Грожана и его нынешнего партнера по команде датчанина Кевина Магнуссена с нового сезона могут заменить выступающие в «Формуле-2» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

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