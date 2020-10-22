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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из «Хааса»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Датский гонщик Кевин Магнуссен объявил об уходе из команды «Формулы-1» «Хаас»,

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Источник: Спорт РИА Новости

Также в четверг об уходе из «Хааса» объявил партнер Магнуссена по команде француз Ромен Грожан. Как ранее сообщал портал motorsport.com, Грожана и Магнуссена с нового сезона могут заменить выступающие в «Формуле-2» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

«Сезон “Формулы-1” 2020 будет моим последним с командой “Хаас”. Я прекрасно провел время с командой в течение четырех лет. Быть частью команды-новичка — вызов, который мне очень понравился, это дало огромный опыт, который помог мне расти и развиваться как гонщику. Я все еще работаю над своими планами на будущее, о которых я объявлю в надлежащее время. В этом сезоне предстоит провести еще шесть гонок, и я намерен приложить все усилия, чтобы финишировать как можно выше», — написал Магнуссен в своем Twitter.

Магнуссен присоединился к «Хаасу» в сезоне-2017. Его лучшим результатом в чемпионате с американской «конюшней» стало 9-е место (56 очков) в зачете пилотов по итогам чемпионата-2018.

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