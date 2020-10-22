Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из «Хааса»

«Сезон “Формулы-1” 2020 будет моим последним с командой “Хаас”. Я прекрасно провел время с командой в течение четырех лет. Быть частью команды-новичка — вызов, который мне очень понравился, это дало огромный опыт, который помог мне расти и развиваться как гонщику. Я все еще работаю над своими планами на будущее, о которых я объявлю в надлежащее время. В этом сезоне предстоит провести еще шесть гонок, и я намерен приложить все усилия, чтобы финишировать как можно выше», — написал Магнуссен в своем Twitter.