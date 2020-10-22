Магнуссен вслед за Грожаном объявил об уходе из «Хааса»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Датский гонщик Кевин Магнуссен объявил об уходе из команды «Формулы-1» «Хаас»,
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Датский гонщик Кевин Магнуссен объявил об уходе из команды «Формулы-1» «Хаас»,
Также в четверг об уходе из «Хааса» объявил партнер Магнуссена по команде француз Ромен Грожан. Как ранее сообщал портал motorsport.com, Грожана и Магнуссена с нового сезона могут заменить выступающие в «Формуле-2» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.
«Сезон “Формулы-1” 2020 будет моим последним с командой “Хаас”. Я прекрасно провел время с командой в течение четырех лет. Быть частью
Магнуссен присоединился к «Хаасу» в сезоне-2017. Его лучшим результатом в чемпионате с американской «конюшней» стало 9-е место (56 очков) в зачете пилотов по итогам чемпионата-2018.