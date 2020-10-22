Владелец «Рейсинг Пойнт» сдал положительный тест на коронавирус

Лэнс Стролл сдал положительный тест на COVID-19 после Гран-при Айфеля, который прошел 10—11 октября . Он не выступал на этапе в Германии из-за плохого самочувствия, его заменил немец Нико Хюлькенберг. Сообщается, что отец пилота сдал положительный тест в тот же день. Отмечается, что отец и сын до этого не проводили время вместе, Лоуренс не ездил на Гран-при в России и Германии из-за занятости в компании Aston Martin.