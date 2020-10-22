Владелец «Рейсинг Пойнт» сдал положительный тест на коронавирус

Лэнс Стролл сдал положительный тест на COVID-19 после Гран-при Айфеля, который прошел 10—11 октября. Он не выступал на этапе в Германии из-за плохого самочувствия, его заменил немец Нико Хюлькенберг. Сообщается, что отец пилота сдал положительный тест в тот же день. Отмечается, что отец и сын до этого не проводили время вместе, Лоуренс не ездил на Гран-при в России и Германии из-за занятости в компании Aston Martin.
В среду Лэнс Стролл сообщил, что сдал повторный тест, который дал отрицательный результат, и в этот же день было объявлено, что 21-летний пилот «Рейсинг Пойнт» примет участие в Гран-при Португалии, который пройдет 23—25 октября на трассе «Алгарве». Хюлькенберг будет резервным пилотом команды.