В «Формуле-1» ответили на возмущение Хэмилтона в адрес российского гонщика

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В федерации заявили, что при выборе стюарда не ориентируются на личные взгляды человека. При этом в организации добавили, что высказывания Петрова не должны противоречить регламенту и этическому кодексу FIA.

Ранее 23 октября Хэмилтон выступил против приглашения Петрова в качестве стюарда на Гран-при Португалии. Его возмутило то, что Петров открыто критикует вещи, с которыми он борется.

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В сентябре Петров в интервью «Чемпионат.com» заявил, что недоволен политическими акциями Хэмилтона. Ему не понравились призывы британца вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом, а также выступление в футболке с изображением убитой чернокожей женщины.