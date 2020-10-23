Боттас — лучший во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й, у Гасли горел болид

Даниил Квят на «Альфа Таури» показал 17-е время, его напарник Пьер Гасли — седьмое, при этом француз завершил практику преждевременно из-за возгорания болида. Сессия дважды была прервана красными флагами: первый раз для эвакуации автомобиля Гасли, а второй — после столкновения Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в первом повороте. Из-за этого многие пилоты не провели свои квалификационные попытки.