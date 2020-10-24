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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии Формулы-1, Квят — 13-й

На автодроме в Портимане завершилась квалификация Гран-при Португалии Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент квалификации и показал тринадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.

Гран-при Португалии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,652
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,102
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,252
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,438
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,571
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,785
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,868
8. Ландо Норрис («Макларен») — +0,873
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,151
10. Даниэль Риккардо («Рено»)

Не вышли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Рено») — 1.17,614
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.17,626
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.17,728
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.17,788
15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.17,919

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.18,201
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,323
18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,364
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,508
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,777.

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