Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии Формулы-1, Квят — 13-й

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел пробиться в третий сегмент квалификации и показал тринадцатое время. Его напарник Пьер Гасли стал девятым.