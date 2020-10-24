Петров сложил полномочия стюарда Гран-при Португалии после известия о смерти отца
Международная автомобильная федерация объявила, что российский гонщик Виталий Петров не будет исполнять обязанности стюарда
Международная автомобильная федерация объявила, что российский гонщик Виталий Петров не будет исполнять обязанности стюарда
Петров сложил свои полномочия после известия о гибели под Выборгом своего отца Александра, скончавшегося в результате покушения.
«ФИА подтверждает, что по личным причинам
Брунно Коррейя, пилот