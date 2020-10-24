Петров сложил полномочия стюарда Гран-при Португалии после известия о смерти отца

Петров сложил свои полномочия после известия о гибели под Выборгом своего отца Александра, скончавшегося в результате покушения.



«ФИА подтверждает, что по личным причинам стюард-гонщик Гран-при Португалии Формулы-1 Виталий Петров не будет продолжать исполнять свои обязанности в оставшейся части уик-энда. Мысли ФИА сейчас с Виталием и его семьёй.



Брунно Коррейя, пилот сейфти-кара в Формуле-Е и WTCR, займёт эту позицию», — гласит официальное заявление международной автомобильной федерации.