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15:32 (мск), источник: Autosport.com.ru

В Монголии потребовали извинений от Макса Ферстаппена

Министр культуры Монголии пригрозила официальной жалобой на пилота Red Bull Racing в FIA и правительство Нидерландов.

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21
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В Монголии отреагировали на высказывание Макса Ферстаппена по радио на пятничных свободных заездах Гран При Португалии.

После столкновения с Лэнсом Строллом пилот Red Bull Racing выругался по радио и назвал его монголом. Министр культуры Монголии Унро Янчив прокомментировала высказывание голландского гонщика.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интересно, его команда в курсе инициативы #WeRaceAsOne? Макс явно о ней не знает», — написала Унро Янчив в Twitter.

При этом Министр культуры не исключила подачи официальной жалобы на Ферстаппена в FIA и правительство Нидерландов.

«Возможно, мы так и сделаем, если он не извинится. Использование слова “монгол” в 21-м веке неуместно. Это должны понять все спонсоры в Ф1, ведь в конце концов Ферстаппен — пример для подражания для многих болельщиков», — добавила Янчив.

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