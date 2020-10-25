В Монголии потребовали извинений от Макса Ферстаппена

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В Монголии отреагировали на высказывание Макса Ферстаппена по радио на пятничных свободных заездах Гран При Португалии.

После столкновения с Лэнсом Строллом пилот Red Bull Racing выругался по радио и назвал его монголом. Министр культуры Монголии Унро Янчив прокомментировала высказывание голландского гонщика.

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«Интересно, его команда в курсе инициативы #WeRaceAsOne? Макс явно о ней не знает», — написала Унро Янчив в Twitter.

При этом Министр культуры не исключила подачи официальной жалобы на Ферстаппена в FIA и правительство Нидерландов.