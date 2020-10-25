В Монголии потребовали извинений от Макса Ферстаппена
Министр культуры Монголии пригрозила официальной жалобой на пилота Red Bull Racing в FIA и правительство Нидерландов.
Министр культуры Монголии пригрозила официальной жалобой на пилота Red Bull Racing в FIA и правительство Нидерландов.
В Монголии отреагировали на высказывание Макса Ферстаппена по радио на пятничных свободных заездах Гран При Португалии.
После столкновения с Лэнсом Строллом пилот Red Bull Racing выругался по радио и назвал его монголом. Министр культуры Монголии Унро Янчив прокомментировала высказывание голландского гонщика.
«Интересно, его команда в курсе инициативы #WeRaceAsOne? Макс явно о ней не знает», — написала Унро Янчив в Twitter.
При этом Министр культуры не исключила подачи официальной жалобы на Ферстаппена в FIA и правительство Нидерландов.
«Возможно, мы так и сделаем, если он не извинится. Использование слова “монгол” в 21-м веке неуместно. Это должны понять все спонсоры в Ф1, ведь в конце концов Ферстаппен — пример для подражания для многих болельщиков», — добавила Янчив.