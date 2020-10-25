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18:01 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и превзошел рекорд Шумахера по победам в «Формуле-1»

ТАСС, 25 октября. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Португалии. Соревнования проходят на автодроме «Алгарве» в Портимане.

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Источник: AP 2020

35-летний Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

Второе место занял напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал последним из финишировавших (19-м). Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли занял пятое место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 31 октября по 1 ноября.

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