Николай Марценко: Будущее Даниила Квята в Формуле-1 видится не самым светлым

«Даня действительно слабо смотрится на фоне Гасли. Вопрос в том, насколько хороши другие пилоты программы Red Bull, — цитирует Марценко Sportbox.ru. — Квят, к сожалению, не улучшает свои результаты, а в концовке сезона выглядит плохо. Возможно, у них будут пилоты не быстрее Квята, но в будущем эти гонщики имеют больший потенциал. В идеале, конечно, им нужен второй Ферстаппен или хотя бы гонщик, который будет ехать не хуже Гасли. К сожалению, будущее Квята и Алекса Албона в Формуле 1 на данный момент видится не самым светлым. Вряд ли Даня будет выступать в системе Red Bull на будущий год. А что касается других команд, то, допустим, в Haas немало претендентов из Формулы 2, есть серьёзные ребята с большими деньгами — например, Серхио Перес».