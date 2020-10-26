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16:06 (мск), источник: Autosport.com.ru

Николай Марценко: Будущее Даниила Квята в Формуле-1 видится не самым светлым

Гонщик из Красноярска прокомментировал шансы соотечественника остаться в Формуле-1 в 2021 году.

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Бывший гонщик Мировой серии Renault и GP3 Николай Марценко оценил шансы Даниила Квята остаться в AlphaTauri на следующий год после неудачного уик-энда в Португалии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Хельмут Марко заявил, что в Red Bull определятся с напарником Пьера Гасли не позднее Гран При Бахрейна в ноябре.

«Даня действительно слабо смотрится на фоне Гасли. Вопрос в том, насколько хороши другие пилоты программы Red Bull, — цитирует Марценко Sportbox.ru. — Квят, к сожалению, не улучшает свои результаты, а в концовке сезона выглядит плохо. Возможно, у них будут пилоты не быстрее Квята, но в будущем эти гонщики имеют больший потенциал. В идеале, конечно, им нужен второй Ферстаппен или хотя бы гонщик, который будет ехать не хуже Гасли. К сожалению, будущее Квята и Алекса Албона в Формуле 1 на данный момент видится не самым светлым. Вряд ли Даня будет выступать в системе Red Bull на будущий год. А что касается других команд, то, допустим, в Haas немало претендентов из Формулы 2, есть серьёзные ребята с большими деньгами — например, Серхио Перес».

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