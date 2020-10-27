Виталий Петров прокомментировал убийство отца
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал потерю отца Александра Петрова, который был убит под Выборгом 24 октября.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал потерю отца Александра Петрова, который был убит под Выборгом 24 октября.
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«Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он жив. Жив во мне!» — написал Виталий Петров.
По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о заказном убийстве.
Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.