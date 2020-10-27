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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виталий Петров прокомментировал убийство отца

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал потерю отца Александра Петрова, который был убит под Выборгом 24 октября.

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Источник: Спорт РИА Новости

На своей странице в Instagram экс-пилот опубликовал трогательный пост, в котором заявил, что никогда не забудет отца.

«Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всем белом свете. Мы с братом, с мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он жив. Жив во мне!» — написал Виталий Петров.

По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о заказном убийстве.

Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.

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