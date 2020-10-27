СМИ: В сезоне-2021 Формулы-1 запланировано 23 гонки

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Британское издание Autosport сообщает, что на совещании в минувший понедельник руководители команд, а также главы Формулы-1 и Международной автомобильной федерации обсудили проект календаря сезона-2021, состоящий из 23 этапов.

Первая гонка запланирована на 21 марта и пройдёт в Австралии, а через неделю состоится этап в Бахрейне. Затем участников ждёт двухнедельный перерыв. 11 апреля состоится Гран При Китая, а двумя неделями позже пройдёт первый в истории Гран При Вьетнама.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--711f01fe078166e500d3" data-vnd="711f01fe078166e500d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=711f01fe078166e500d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Крупнейшим изменением по сравнению с первоначальным календарём-2020 стал перенос Гран При Голландии на осень, хотя изначально гонка в Зандворте должна была пройти весной. Также в календарь включен Гран При Саудовской Аравии, точной даты которого пока нет.

Autosport отмечает, что в общей сложности в календаре запланированы три серии по три этапа подряд. Так, например, гонка в Сочи пройдёт через неделю после этапа в Сингапуре, а сразу после Гран При России команды проведут гонку в Японии.