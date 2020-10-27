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18:22 (мск), источник: Autosport.com.ru

СМИ: В сезоне-2021 Формулы-1 запланировано 23 гонки

Команды и руководство чемпионата обсудили проект календаря следующего сезона.

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Британское издание Autosport сообщает, что на совещании в минувший понедельник руководители команд, а также главы Формулы-1 и Международной автомобильной федерации обсудили проект календаря сезона-2021, состоящий из 23 этапов.

Первая гонка запланирована на 21 марта и пройдёт в Австралии, а через неделю состоится этап в Бахрейне. Затем участников ждёт двухнедельный перерыв. 11 апреля состоится Гран При Китая, а двумя неделями позже пройдёт первый в истории Гран При Вьетнама.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крупнейшим изменением по сравнению с первоначальным календарём-2020 стал перенос Гран При Голландии на осень, хотя изначально гонка в Зандворте должна была пройти весной. Также в календарь включен Гран При Саудовской Аравии, точной даты которого пока нет.

Autosport отмечает, что в общей сложности в календаре запланированы три серии по три этапа подряд. Так, например, гонка в Сочи пройдёт через неделю после этапа в Сингапуре, а сразу после Гран При России команды проведут гонку в Японии.

Официально календарь Формулы-1 на сезон-2021 ещё не представлен.

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