СМИ: В сезоне-2021 Формулы-1 запланировано 23 гонки
Команды и руководство чемпионата обсудили проект календаря следующего сезона.
Команды и руководство чемпионата обсудили проект календаря следующего сезона.
Британское издание Autosport сообщает, что на совещании в минувший понедельник руководители команд, а также главы Формулы-1 и Международной автомобильной федерации обсудили проект календаря сезона-2021, состоящий из 23 этапов.
Первая гонка запланирована на 21 марта и пройдёт в Австралии, а через неделю состоится этап в Бахрейне. Затем участников ждёт двухнедельный перерыв. 11 апреля состоится Гран При Китая, а двумя неделями позже пройдёт первый в истории Гран При Вьетнама.
Крупнейшим изменением по сравнению с первоначальным календарём-2020 стал перенос Гран При Голландии на осень, хотя изначально гонка в Зандворте должна была пройти весной. Также в календарь включен Гран При Саудовской Аравии, точной даты которого пока нет.
Autosport отмечает, что в общей сложности в календаре запланированы три серии по три этапа подряд. Так, например, гонка в Сочи пройдёт через неделю после этапа в Сингапуре, а сразу после Гран При России команды проведут гонку в Японии.
Официально календарь Формулы-1 на сезон-2021 ещё не представлен.