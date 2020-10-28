Квят не исключил, что не получит места в «Формуле-1» в следующем сезоне

«Альфа Таури» может не подписать новый контракт с россиянином на следующий сезон, отдав предпочтение 20-летнему японскому гонщику Юки Цуноде, занимающему третью строчку в зачете «Формулы-2». Цунода примет участие в практике перед Гран-при Эмилии-Романьи в составе «Альфа Таури» 31 октября.

«Честно говоря, я совсем не переживаю о будущем, — сказал Квят. — Если я останусь в “Формуле-1” на следующий год — хорошо, но если нет, то так тому и быть. В этих сумасшедших условиях может случиться все что угодно, нужно просто продолжать бороться до самого конца».

Он отметил, что не собирается опускать руки в оставшихся пяти гонках сезона. «Я буду стараться изо всех сил. А затем, что бы ни произошло, я приму решение, основываясь на том, что будет в конце года», — добавил пилот.