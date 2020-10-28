Команды «Формулы-1» согласились на введение потолка зарплат с 2023 года

По информации источника, согласие на потолок зарплат было принято на телеконференции единогласно.
Решение о потолке зарплат скажется на немногих пилотах чемпионата. Среди команд только «Мерседес» и «Феррари» тратят на зарплаты пилотов более 35 миллионов фунтов в год. Отмечается, что установление потолка зарплат должно быть одобрено Международной автомобильной федерацией (FIA).
Самым высокооплачиваемым пилотом на данный момент является британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». По информации источника, потолок зарплат вызовет трудности с подписанием нового контракта британца. Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает по окончании текущего сезона, ранее руководство «конюшни» предложило британцу новый контракт с зарплатой 40 миллионов фунтов в год.