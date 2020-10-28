«Альфа Таури» продлила контракт с Пьером Гасли на следующий сезон

«Очень рад продолжить работу с «Альфа Таури» еще в течение сезона. Этот год проходит очень хорошо, и мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Моя первая победа в гонке «Формулы-1» в Монце была для меня особенным моментом, и тот факт, что я принес команде вторую победу в истории, сделал ее еще слаще, я очень горжусь этим. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с «Альфа Таури», — сказал Гасли.