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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Альфа Таури» продлила контракт с Пьером Гасли на следующий сезон

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли на сезон-2021.

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Источник: Спорт РИА Новости

Французский пилот, который является партнером россиянина Даниила Квята, присоединился к команде в 2017 году. Часть сезона-2019 он выступал за «Ред Булл».

«Очень рад продолжить работу с «Альфа Таури» еще в течение сезона. Этот год проходит очень хорошо, и мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Моя первая победа в гонке «Формулы-1» в Монце была для меня особенным моментом, и тот факт, что я принес команде вторую победу в истории, сделал ее еще слаще, я очень горжусь этим. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с «Альфа Таури», — сказал Гасли.

Ранее СМИ сообщали, что вторым пилотом в «Альфа Таури» в новом сезоне может стать японец Юки Цунода, который заменит Квята. Позднее советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что в планах компании сделать Цуноду пилотом «Альфа Таури».

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