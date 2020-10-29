Коронация «Мерседеса» в Имоле. Ждем досрочного чемпионства

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Богатый своей историей «Автодром Энцо и Дино Феррари» возвращается в «Формулу-1». Гонки в Имоле, ранее известные как «Гран-при Сан-Марино», часто отличались от других благодаря особой характеристике трассы. Новые условия проведения уик-энда в Италии также добавят интриги на гонку, в который «Мерседес» обязан забрать Кубок Конструкторов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c246a6e1fc09cdc95fb" data-vnd="1c246a6e1fc09cdc95fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c246a6e1fc09cdc95fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Долгожданное возвращение

Спустя 14 лет «Формула-1» возвращается на «Автодром Энцо и Дино Феррари». Быстрая, но узкая трасса в Имоле станет настоящим испытанием для нынешних пилотов. Можно смело делать прогноз на малое количество обгонов и большое количество ностальгии на «Гран-при Эмилии-Романьи», ведь трасса принимала гонки, которые до сих пор в памяти у многих. Печально известный «черный уик-энд» 1994-го года, первая победа Ральфа Шумахера, напряженные сражения «Феррари» Михаэля Шумахера и «Рено» Фернандо Алонсо — одни из главных моментов «Автодрома Энцо и Дино Феррари». На этот раз заезд пройдет на чуть измененной трассе и в нетипичном формате, который, возможно, станет привычным уже в следующем году.

Отсутствие последней шиканы перед финишем круга сделало стартовую прямую длиннее, что повлияет на борьбу между гонщиками. Скоростной трек не простит ошибок, поэтому стоит ждать аварий и вылетов в гравий. Неразберихи добавит также нехватка привычной подготовки к гонке.

На этот раз, чтобы облегчить логистику перелета из Португалии и дать отдохнуть командам, организаторы приняли решение провести уик-энд без пятничных тренировок. Субботняя практика и квалификация станут единственными способами для пилотов правильно настроить болид на воскресную гонку. Такой вариант проведения «Гран-при» рассматривается в качестве постоянного на следующий год, так что впечатление от «Гран-при Эмилии-Романьи» скажется на будущем «Формулы-1».

Новая жертва «Ред Булла»

Болид "Ред Булл" на дистанции. | Источник: AP

Отсутствие пятничных тренировок не должно сильно отразиться на распределении сил. Льюис Хэмилтон, ставший абсолютным рекордсменом по победам в «Гран-при», теперь уже метит на новые достижения. Британец не теряет мотивацию, несмотря на бессилье соперников. Валттери Боттас продолжает демонстрировать бессилие в борьбе с напарником. Финн завоевывает поулы, забирает лидерство на старте, но Хэмилтон с легкостью обгоняет Боттаса по ходу гонок.

Макс Ферстаппен же благодаря укороченному уик-энду попробует обмануть «Мерседес» в гонке. Голландец еще борется с Боттасом за вторую строчку чемпионата, однако даже победа Макса вряд ли помешает «серебряным стрелам» завоевать «Кубок Конструкторов» уже в Имоле.

«Мерседесу» в этом году нет равных, хотя «Ред Булл» мог быть ближе в таблице к немецкой команде, если бы не Алекс Албон. Таец является одним из худших гонщиков нынешнего сезона, что стоило «быкам» много очков. Замена Албона на Хюлькенберга или Переса — это лишь вопрос времени. Гонка в Имоле еще может повлиять на решение боссов «Ред Булла», так как Хорнер и Марко не горят желанием брать пилотов на замену не из собственной академии, однако мексиканские журналисты уже пишут о подписанном контракте Серхио с австрийцами. В таком случае после этого сезона Албон и вовсе может вылететь из «Формулы-1». Он станет очередной жертвой системы «быков», которая сначала дает шанс молодым пилотам, а затем легко избавляется от тех, кто не оправдал надежды.

Последние гонки Квята

Даниил Квят серьезен. | Источник: Reuters

Узкий итальянский трек не станет помехой для борьбы между «Феррари», «Рено», «Рейсинг Пойнт», «Макларен» и «Альфа Таури». Эти команды не дают заскучать, поэтому в Имоле стоит ждать от них огня. Несмотря на равную борьбу этой группы, яркие лидеры команд все равно дают о себе знать. В последнее время Леклер тотально обходит собственного напарника и всегда дает надежду «Феррари» на хорошие очки. Риккьярдо, Перес и Сайнс постоянно устраивают бойню на трассе, что меняет фаворита в борьбе за четвертое место каждый уик-энд. Гасли же по праву является одним из лучших пилотов этого года, поэтому продление контракта с «Альфа Таури» никого не удивило. Француз раз за разом тащит коллектив из Фаэнцы в десятку, чего не скажешь о его российском напарнике.

Даниил Квят не скрывал, что в Португалии он опустился на дно. Плохой уик-энд в Портимане не оставил сомнений, что мы не увидим россиянина в «Формуле-1» после нынешнего сезона.

Ставка в «Альфа Таури» теперь будет сделана на Юки Цуноду, однако, если японец провалит концовку «Формулы-2», то у «быков» есть запасной вариант в виде Алекса Албона. К сожалению, разница в классе с Гасли и частое невезение россиянина привели к такой ситуации. Даниилу остается выжать максимум в оставшихся уик-эндах и попрощаться с «Формулой-1» на высокой ноте.

Расписание уик-энда

31 октября, суббота

12:00 Тренировка

16:00 Квалификация

1 ноября, воскресенье

15:00 Гонка.

«Автодром Энцо и Дино Феррари»

Длина круга — 4,909 км

Количество кругов — 63

Дистанция гонки — 309,049 км.