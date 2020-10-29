Коронация «Мерседеса» в Имоле. Ждем досрочного чемпионства
В воскресенье «Серебряные стрелы» должны оформить победу в Кубке Конструкторов.
В воскресенье «Серебряные стрелы» должны оформить победу в Кубке Конструкторов.
Богатый своей историей «Автодром Энцо и Дино Феррари» возвращается в «Формулу-1». Гонки в Имоле, ранее известные как «Гран-при Сан-Марино», часто отличались от других благодаря особой характеристике трассы. Новые условия проведения
Спустя 14 лет «Формула-1» возвращается на «Автодром Энцо и Дино Феррари». Быстрая, но узкая трасса в Имоле станет настоящим испытанием для нынешних пилотов. Можно смело делать прогноз на малое количество обгонов и большое количество ностальгии на «Гран-при Эмилии-Романьи», ведь трасса принимала гонки, которые до сих пор в памяти у многих. Печально известный «черный уик-энд» 1994-го года, первая победа Ральфа Шумахера, напряженные сражения «Феррари» Михаэля Шумахера и «Рено» Фернандо Алонсо — одни из главных моментов «Автодрома Энцо и Дино Феррари». На этот раз заезд пройдет на чуть измененной трассе и в нетипичном формате, который, возможно, станет привычным уже в следующем году.
На этот раз, чтобы облегчить логистику перелета из Португалии и дать отдохнуть командам, организаторы приняли решение провести
Отсутствие пятничных тренировок не должно сильно отразиться на распределении сил. Льюис Хэмилтон, ставший абсолютным рекордсменом по победам в «Гран-при», теперь уже метит на новые достижения. Британец не теряет мотивацию, несмотря на бессилье соперников. Валттери Боттас продолжает демонстрировать бессилие в борьбе с напарником. Финн завоевывает поулы, забирает лидерство на старте, но Хэмилтон с легкостью обгоняет Боттаса по ходу гонок.
«Мерседесу» в этом году нет равных, хотя «Ред Булл» мог быть ближе в таблице к немецкой команде, если бы не Алекс Албон. Таец является одним из худших гонщиков нынешнего сезона, что стоило «быкам» много очков. Замена Албона на Хюлькенберга или Переса — это лишь вопрос времени. Гонка в Имоле еще может повлиять на решение боссов «Ред Булла», так как Хорнер и Марко не горят желанием брать пилотов на замену не из собственной академии, однако мексиканские журналисты уже пишут о подписанном контракте Серхио с австрийцами. В таком случае после этого сезона Албон и вовсе может вылететь из «Формулы-1». Он станет очередной жертвой системы «быков», которая сначала дает шанс молодым пилотам, а затем легко избавляется от тех, кто не оправдал надежды.
Узкий итальянский трек не станет помехой для борьбы между «Феррари», «Рено», «Рейсинг Пойнт», «Макларен» и «Альфа Таури». Эти команды не дают заскучать, поэтому в Имоле стоит ждать от них огня. Несмотря на равную борьбу этой группы, яркие лидеры команд все равно дают о себе знать. В последнее время Леклер тотально обходит собственного напарника и всегда дает надежду «Феррари» на хорошие очки. Риккьярдо, Перес и Сайнс постоянно устраивают бойню на трассе, что меняет фаворита в борьбе за четвертое место каждый
Ставка в «Альфа Таури» теперь будет сделана на Юки Цуноду, однако, если японец провалит концовку «Формулы-2», то у «быков» есть запасной вариант в виде Алекса Албона. К сожалению, разница в классе с Гасли и частое невезение россиянина привели к такой ситуации. Даниилу остается выжать максимум в оставшихся
Расписание уик-энда
31 октября, суббота
12:00 Тренировка
16:00 Квалификация
1 ноября, воскресенье
15:00 Гонка.
«Автодром Энцо и Дино Феррари»
Длина круга — 4,909 км
Количество кругов — 63
Дистанция гонки — 309,049 км.
Данила Слесарев