В «Альфа Ромео» продлили контракты с Райкконеном и Джовинацци

Ранее ходили слухи, что место Джовинацци может занять пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер. Теперь же, скорее всего, он окажется в составе «Хааса». Американская команда уже объявила, что Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут её в конце сезона.

Накануне «Альфа Ромео» сообщила о продлении сотрудничества с «Заубером» в 2021 году и сохранении названия ещё на один сезон.



После 12 гонок нынешнего сезона Антонио Джовинацци занимает 16-е место в личном зачёте. На его счету 3 очка. Кими Райкконен (2) располагается на 17-й строчке. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» — восьмая.