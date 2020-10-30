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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Альфа Ромео» продлили контракты с Райкконеном и Джовинацци

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала сообщение, подтвердив, что в следующем сезоне за неё продолжать выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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Ранее ходили слухи, что место Джовинацци может занять пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер. Теперь же, скорее всего, он окажется в составе «Хааса». Американская команда уже объявила, что Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут её в конце сезона.

Накануне «Альфа Ромео» сообщила о продлении сотрудничества с «Заубером» в 2021 году и сохранении названия ещё на один сезон.

После 12 гонок нынешнего сезона Антонио Джовинацци занимает 16-е место в личном зачёте. На его счету 3 очка. Кими Райкконен (2) располагается на 17-й строчке. В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» — восьмая.

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