Квят не удивлен, что Гасли получил новый контракт, а он — нет

«У меня нет новостей по этому поводу. Как и всегда, я сосредоточен на каждой отдельной гонке и пытаюсь сделать максимум возможного для команды, — сказал на пресс-конференции Квят, место которого в следующем году может занять юниор Red Bull Юки Цунода. — Я провел много хороших гонок, Португалия — исключение. Я буду и дальше делать всё, что в моих силах. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится».