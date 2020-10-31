Квят не удивлен, что Гасли получил новый контракт, а он — нет
Российский гонщик не знает, останется ли он в AlphaTauri на 2021 год.
Российский гонщик не знает, останется ли он в AlphaTauri на 2021 год.
Российский гонщик Даниил Квят заявил, что за минувшую неделю ситуация с его будущим в Формуле-1 никак не прояснилась.
«У меня нет новостей по этому поводу. Как и всегда, я сосредоточен на каждой отдельной гонке и пытаюсь сделать максимум возможного для команды, — сказал на
На вопрос о том, удивлен ли он, что команда AlphaTauri продлила контракт только с Пьером Гасли, россиянин ответил: «Нет».