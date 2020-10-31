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11:46 (мск), источник: Autosport.com.ru

Квят не удивлен, что Гасли получил новый контракт, а он — нет

Российский гонщик не знает, останется ли он в AlphaTauri на 2021 год.

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Российский гонщик Даниил Квят заявил, что за минувшую неделю ситуация с его будущим в Формуле-1 никак не прояснилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня нет новостей по этому поводу. Как и всегда, я сосредоточен на каждой отдельной гонке и пытаюсь сделать максимум возможного для команды, — сказал на пресс-конференции Квят, место которого в следующем году может занять юниор Red Bull Юки Цунода. — Я провел много хороших гонок, Португалия — исключение. Я буду и дальше делать всё, что в моих силах. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится».

На вопрос о том, удивлен ли он, что команда AlphaTauri продлила контракт только с Пьером Гасли, россиянин ответил: «Нет».

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