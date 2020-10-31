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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой, Гасли — четвёртый

На международном автодроме Энцо и Дино Феррари завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят по итогам квалификации стал восьмым, его напарник по «Альфа Таури» примет старт с четвёртой позиции.

Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация.

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.13,609
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,097
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,567
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,893
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,911
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,963
7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,007
8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,087
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,205
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,302.

Не вышли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,452
12. Эстебан Окон («Рено») — +1,592
13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,776
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,885.

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,309
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,330
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,344
19. Николас Латифи («Уильямс») — +2,378
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,599.

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