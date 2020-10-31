Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — восьмой, Гасли — четвёртый

Победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят по итогам квалификации стал восьмым, его напарник по «Альфа Таури» примет старт с четвёртой позиции.

Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация.

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.13,609

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,097

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,567

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,893

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,911

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,963

7. Шарль Леклер («Феррари») — +1,007

8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,087

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,205

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,302.

Не вышли в третий сегмент:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,452

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,592

13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,714

14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,776

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,885.

Не вышли во второй сегмент: