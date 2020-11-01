Жан Тодт: Часто вместе с Михаэлем Шумахером смотрю телевизор
Президент FIA рассказал о визитах к семикратному чемпиону мира Формулы-1.
Президент FIA рассказал о визитах к семикратному чемпиону мира Формулы-1.
Бывший спортивный директор Ferrari, а ныне президент FIA Жан Тодт рассказал, что часто видится со своим другом, семикратным чемпионом мира Формулы-1 Михаэлем Шумахером и смотрит вместе с ним телевизор.
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, в котором легендарный немецкий гонщик получил травму головы.
«Михаэль продолжает бороться, он окружен заботой семьи и врачей. Мы часто видимся и смотрим вместе телевизор», — сказал Тодт в интервью De Telegraaf.
На вопрос о том, в состоянии ли Михаэль Шумахер понимать, что его сын Мик, возможно, скоро дебютирует в Формуле-1, Тодт ответил: «Я не буду об этом говорить. Не хочу вдаваться в подробности, это его личное дело».