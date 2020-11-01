«Мерседес» в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»
ТАСС, 1 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
ТАСС, 1 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Это стало возможно после того, как пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен досрочно завершил гонку на
Ферстаппен сошел на 51-м круге
«Мерседес» неизменно побеждает в Кубке конструкторов с 2014 года. Предыдущий рекорд был установлен командой «Феррари» в период с 1999 по 2004 год. Рекорд по общему количеству побед в общем зачете принадлежит «Феррари», в активе которой 16 титулов.