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16:45 (мск), источник: ТАСС

«Мерседес» в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

ТАСС, 1 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.

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Это стало возможно после того, как пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен досрочно завершил гонку на Гран-при Эмилии-Романьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ферстаппен сошел на 51-м круге из-за проблем с шиной, его партнер по команде таец Александер Албон после 56 кругов идет пятым. Британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас из «Мерседеса» идут первым и вторым соответственно. Таким образом, «Ред Булл», идущий на втором месте в зачете Кубка конструкторов, лишился шансов догнать «Мерседес».

«Мерседес» неизменно побеждает в Кубке конструкторов с 2014 года. Предыдущий рекорд был установлен командой «Феррари» в период с 1999 по 2004 год. Рекорд по общему количеству побед в общем зачете принадлежит «Феррари», в активе которой 16 титулов.

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