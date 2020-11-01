«Мерседес» в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

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Это стало возможно после того, как пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен досрочно завершил гонку на Гран-при Эмилии-Романьи.

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Ферстаппен сошел на 51-м круге из-за проблем с шиной, его партнер по команде таец Александер Албон после 56 кругов идет пятым. Британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас из «Мерседеса» идут первым и вторым соответственно. Таким образом, «Ред Булл», идущий на втором месте в зачете Кубка конструкторов, лишился шансов догнать «Мерседес».