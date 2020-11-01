Даниил Квят стал четвертым на Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
ТАСС, 1 ноября. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвертым в гонке 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»
ТАСС, 1 ноября. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвертым в гонке 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»
Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено».
Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли не смог завершить гонку
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Турции с 12 по 15 ноября.