Даниил Квят стал четвертым на Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

ТАСС, 1 ноября. Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвертым в гонке 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Эмилии-Романьи. Соревнования прошли на автодроме в Имоле.