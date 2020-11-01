Квят опередил Феттеля в личном зачете пилотов «Формулы-1»

В воскресенье Квят на автодроме в Имоле финишировал четвертым, показав свой лучший результат в текущем сезоне. Благодаря успеху в Италии россиянин набрал 26 очков в личном зачете и сместил с 13-го места немца Себастьяна Феттеля из «Феррари», в активе которого 18 очков.