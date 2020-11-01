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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Квят опередил Феттеля в личном зачете пилотов «Формулы-1»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поднялся на 13-е место в зачете пилотов «Формулы-1» после 13-го этапа сезона — Гран-при Эмилии-Романьи.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Квят на автодроме в Имоле финишировал четвертым, показав свой лучший результат в текущем сезоне. Благодаря успеху в Италии россиянин набрал 26 очков в личном зачете и сместил с 13-го места немца Себастьяна Феттеля из «Феррари», в активе которого 18 очков.

Возглавляет зачет британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая десятка в личном зачете выглядит следующим образом: 1. Хэмилтон (282 очка); 2. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес», 197); 3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», 162); 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Рено», 95); 5. Шарль Леклер (Монако, «Феррари», 85); 6. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт», 82); 7. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен», 69); 8. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен», 65); 9. Александер Албон (Таиланд, «Ред Булл», 64); 10. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури», 63).

Положение в Кубке конструкторов: 1. «Мерседес» — 479 очков; 2. «Ред Булл» — 226; 3. «Рено» — 135; 4. «Рейсинг Пойнт» — 134; 5. «Макларен» — 134; 6. «Феррари» — 103; 7. «Альфа Таури» — 89; 8. «Альфа Ромео» — 8; 9. «Хаас» — 3; 10. «Уильямс» — 0.

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи Кубок конструкторов досрочно завоевал «Мерседес».

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