«Классная гонка, но нет»: Квята выгоняют из «Формулы-1»

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Хэмилтону жутко повезло

В итальянской Имоле на легендарном автодроме Энцо и Дино Феррари прошла одна из самых ярких гонок сезона в «Формуле-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

Льюис Хэмилтон, осевший после старта на третьем месте — позади Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена, — сумел вырваться вперед и победить благодаря везению. Британец долго не менял шины, однако моментально заехал в боксы, как только у Эстебана Окона («Рено») отказало сцепление и на трассе появилась виртуальная машина безопасности, заставившая всех сбросить скорость. Таким образом, Хэмилтон сэкономил кучу времени и вернулся из боксов лидером — и все благодаря аварии, которую никто не мог предвидеть.

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Так британец одержал свою 93-ю победу в «Формуле-1», переписав рекорд по количеству первых мест. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Михаэлю Шумахеру — 91 победа.

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Уже на следующем Гран-при — в Турции — Хэмилтон может гарантировать себе победу в чемпионате. В данный момент его преимущество над Боттасом составляет 85 очков, и в случае еще одного триумфа британец математически обеспечит себе первенство в сезоне. Этот титул станет седьмым в карьере британца, что позволит ему сравняться по этому показателю с Шумахером.

В преддверии таких достижений пилот довольно расплывчато ответил на вопрос о том, будет ли он выступать в «Ф-1» в следующем сезоне.

«Повлияет ли уход Тото Вольфа с поста руководителя “Мерседеса” на мое будущее? Я не беспокоюсь по этому поводу, потому что не знаю, буду ли здесь в следующем году. Я здесь очень давно, так что определенно понимаю желание Тото сделать шаг назад и уделить больше внимания семье. Я чувствую себя прекрасно, чувствую в себе силы продолжать выступать на протяжении многих месяцев. Но я всегда думаю о нескольких направлениях. Я бы хотел быть здесь в следующем году, но никаких гарантий этого нет. Меня очень многое волнует в жизни после спорта», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

«Мерседес» уже выиграл сезон

«Мерседес» в седьмой раз подряд завоевал Кубок конструкторов — награду за общее количество очков, набранных пилотами команды за сезон.

Благодаря победе Хэмилтона и второму месту Боттаса немецкая команда накопила уже 479 баллов и увеличила отрыв от «Ред Булла» до 253 очков. Такую разницу невозможно отыграть за оставшиеся четыре гонки, даже если пилоты «РБ» будут делать дубль на каждом старте.

На данный момент общий зачет Кубка конструкторов выглядит так:

1. «Мерседес» — 479 очков

2. «Ред Булл» — 226

3. «Рено» — 135

4. «Рэйсинг Пойнт» — 134

5. «Макларен» — 134

6. «Феррари» — 103

7. «Альфа Таури» — 89

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Хэмилтон пил шампанское из ботинка вместе с Риккардо

Даниэль Риккардо («Рено») занял третье место и на радостях вспомнил о давней традиции «шуи» — распития праздничного шампанского из собственного ботинка, в котором провел всю гонку.

Инициативу подхватил и Хэмилтон, использовав свой кроссовок. Только сдержанный финн Боттас, ставший вторым, остался в стороне от безумств товарищей по подиуму. У него было немало причин грустить в этот вечер.

Гонка с обломком «Феррари» в машине

Валттери завоевал поул-позишн в квалификации Гран-при и стартовал с самого выгодного, первого места. Однако уже со второго круга Боттаса начало беспокоить повреждение машины. Он заявил инженерам по радио, что в его болиде, похоже, застрял обломок чужого. Так и оказалось: после гонки механики выудили из корпуса машины объемистый кусок «Феррари».

«Думаю, эти обломки в моем болиде оказали большое влияние на гонку. Старт получился хорошим. Это был один из решающих моментов гонки, в котором нужно было сделать все правильно. На втором круге в седьмом повороте я увидел обломки. У меня не было времени, чтобы объехать их. Я постарался не попасть на них шинами, проехав над ними серединой машины, но, очевидно, я получил повреждения, и это сделало машину немного неуправляемой. Мне просто не повезло», — цитирует Боттаса RaceFans.

Второй момент невезения случился у Боттаса в тот момент, когда его зазвали в боксы поменять шины на самые жесткие — «хард». В это же время его более привилегированного напарника Хэмилтона по его просьбе оставили на трассе, и он оторвался от финна на 24 секунды, а затем поменял шины почти без потери времени из-за аварии Окона. Удача снова была на стороне британца.

И, наконец, Валттери сам допустил грубую ошибку на 43-м круге гонки из 63-х, которая чуть не стоила ему серебра.

Он позволил Ферстаппену вплотную сблизиться с собой на повороте, не справившись с управлением и немного выехав за пределы трассы. Сразу после этого началась удобная для обгона прямая, на которой пилот «Ред Булл» открыл крыло DRS и легко обошел финна. Если бы затем Ферстаппена внезапно не подвело колесо, то Валттери довольствовался бы максимум третьим местом. Но на автодроме Энцо и Дино Феррари в этот день было немало сходов.

Взрыв колеса, влет в забор, фатальные неполадки

Трасса в Имоле не использовалась в гонках «Формулы-1» с 2006 года и довольно сильно отличается от современных. Там всего одна зона DRS (прямая для обгонов), весьма узкая дорога и немало опасных поворотов, а зона вылета кое-где покрыта гравием, который повреждает днище машины и колеса.

Так что обгонов было по минимуму (и часто они несли реальную угрозу), а вот сходов — целых пять.

Самым обидным досрочным завершением гонки стал уже упомянутый сход Ферстапена, боровшегося за победу. У него взорвалось колесо на ровном месте, машину резко развернуло и выкинуло за пределы трассы.

Также весьма драматичным получился сход Пьера Гасли («Альфа Таури»), который стартовал с четвертого места и имел все шансы на хорошие очки и даже подиум. Однако уже на восьмом круге инженеры сообщили пилоту, что заметили в машине «фатальные неполадки» и ему нужно немедленно завершить гонку.

«Механики увидели падение давления воды в системе перед тем, как мы отправились на стартовую решетку. Мы пытались устранить эту проблему перед самым началом гонки, но, к сожалению, это не сработало, и нам пришлось сойти. У меня был отличный старт, я пытался проехать параллельно Хэмилтону, но не вышло. Это было очень близко. После этого я шел на пятой позиции, машина была быстрой на протяжении всего уик-энда. Сойти было обидно, но это автоспорт, здесь может случиться все что угодно», — подытожил Гасли.

Джордж Расселл («Уильямс») пал жертвой машины безопасности, появившейся на трассе после аварии Ферстаппена. Болидам запрещено обгонять safety car, но англичанин чуть это не сделал и успел затормозить лишь в последний момент. При этом он не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в забор и сбив пару табличек.

«Я правда не знаю, что сказать. Очевидно, что я перешел через грань. Как только я потерял машину, было уже слишком поздно, я оказался в стене. Очень жаль команду, это неприемлемо с моей стороны. Я газовал и в тот же момент менял передачу на остывших шинах. Такое иногда случается на холодных покрышках. Я старался заставить их работать как можно лучше, чтобы попробовать оставить позади Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, которые были на свежих шинах. Но никаких оправданий нет», — цитирует Расселла Motorsport Week.

Также неудача постигла Кевина Магнуссена («Хаас»), который еще в самом начале гонки вынужденно съехал с трассы и прошелся по гравию, потеряв кусок крыла. А ближе к концу гонки он начал жаловаться по радио, что что-то бьет ему в голову каждый раз, когда он переключает коробку передач.

«Довести гонку до конца — это моя работа. Но мне плохо», — говорил пилот.

В итоге механики сказали ему возвращаться в боксы — все равно шел последним.

Ну и, наконец, сошел досрочно Эстебан Окон («Рено») из-за проблем со сцеплением, что случайным образом обеспечило затем победу Хэмилтона.

Квят выдал лучший результат в сезоне

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят порадовал болельщиков еще в квалификации, когда гарантировал себе высокое восьмое место на стартовой решетке. В гонке он не допустил ни одной серьезной ошибки, избежал всех опасностей узких поворотов и ни разу не повредил болид, а после аварии Ферстаппена наилучшим образом воспользовался появлением на трассе машины безопасности.

Во-первых, Квят заменил шины на самые легкие и быстрые («софт»), практически не потеряв во времени и оставшись на седьмой строчке (фактически повторил трюк Хэмилтона). Ближайшие соперники россиянина, располагавшиеся с третьей по пятую позицию на тот момент, решили этого не делать.

Во-вторых, после рестарта гонки Даниил Квят мгновенно рванул вперед, грамотно обойдя зарубившихся между собой Серхио Переса («Рэйсинг Поинт») и Алекса Албона («Ред Булл»). Вскоре после этого он еще и сумел элегантно обойти Шарля Леклера из «Феррари» по внешнему радиусу.

Остаток гонки Квят провисел на хвосте у Риккардо («Рено»), но ему не хватило трассы для обгона, и он остановился в 0,821 секунды от бронзы.

При этом россиянин признал, что вряд ли сумел бы обогнать соперника, поскольку тот уже успел прогреть свои шины («хард») и развил неплохую скорость.

«Это была очень крутая и интересная гонка, машина вела себя на трассе потрясающе, мне все понравилось. Рестарт гонки был очень важным эпизодом, ведь именно тогда мне удалось обогнать несколько машин. К сожалению, Риккардо уже успел прогреть свои шины, поэтому даже если бы я очень старался, то вряд ли смог бы обогнать его и занять третье место. Жаль, но я все еще очень доволен своим пилотажем и доволен работой команды. Надеюсь, что “Альфа Таури” удастся навязать борьбу “Феррари” в Кубке конструкторов, будем стараться до последней гонки», — цитирует Квята официальный сайт «Альфа Таури».

Тем не менее это лучший результат россиянина в сезоне. Ранее он в основном маячил в районе 10−12 места и максимум доходил до седьмого. Кроме того, благодаря 12 набранным очкам Квят теперь сумел превзойти в личном зачете «Формулы-1» гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

Так выглядит полный зачет:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 282 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197 очков

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 162 очка

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 95 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 85 очков

6. Серхио Перес («Рэйсинг Пойнт») — 82 очка

7. Ландо Норрис («Макларен») — 69 очков

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 65 очков

9. Александер Албон («Ред Булл») — 64 очка

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63 очка

11. Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») — 57 очков

12. Эстебан Окон («Рено») — 40 очков

13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26 очков

14. Себастьян Феттель («Феррари») — 18 очков

15. Нико Хюлькенберг (Рэйсинг Пойнт) — 10 очков

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4 очка

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

18. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков

21. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков.

За день до гонки советник «Ред Булла» Гельмут Марко сообщил, что в следующем сезоне Квята в «Альфа Таури» не будет и его заменит «очень молодой пилот». Очевидно, речь идет о 20-летнем японце Юки Цуноде, который является ведущим пилотом молодежной программы «Ред Булл» и имеет все шансы финишировать в топ-4 «Формулы-2» в этом сезоне, что гарантирует ему суперлицензию для выступления в «королевских гонках».

Как бы там ни было, после гонки в Италии Квят выглядел максимально расслабленно — включил на полную мощь рок в своей комнате и показывал «козу» пресс-службе «Альфа Таури», которая заглянула его проведать.

«Слава богу, удалось показать такой сильный результат! На самом деле во время гонки я думал о подиуме, ведь он был совсем рядом. Как бы то ни было, я сумел показать отличное выступление и получил огромное удовольствие. Я люблю такие олдскульные трассы. Вероятно, я и сам олдскульный гонщик, который выступает не в свою эпоху», — заявил Квят Motorsport-Magazin.

Судя по всему, в тот момент россиянин еще не видел нового комментария Гельмута Марко относительно его будущего.

«Поможет ли хорошее выступление Квята остаться в “Альфа Таури” на следующий сезон? Это была классная гонка, но нет», — цитирует топ-менеджера немецкий Sky.

Таким образом, уже на 100% Квят покинет свою нынешнюю команду. При этом в СМИ сообщается, что с большой долей вероятности этот сезон станет последним для него в качестве боевого пилота «Формула-1».

Что ж, если это действительно так, то россиянин прощается красиво. У него есть еще четыре гонки, чтобы зажечь напоследок.