Роберт Кубица исключил вероятность возвращения в Формулу-1

Поляк присутствовал в Имоле в расположении Alfa Romeo. Команда из Хинвила недавно продлила контракты с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци, но какую роль в следующем году получит Кубица, пока неизвестно.

«Ситуация довольно проста: на решётке в 2021-м меня точно не будет, — цитирует Кубицу GrandPX. — Следующий месяц сыграет для меня важную роль в определении дальнейшей карьеры. У меня есть свои предпочтения насчёт будущих серий, но я точно не буду выступать в Формуле 1».