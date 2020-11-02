Роберт Кубица исключил вероятность возвращения в Формулу-1
Польский гонщик пока не определился с продолжением карьеры.
Польский гонщик пока не определился с продолжением карьеры.
Резервный пилот команды Alfa Romeo Роберт Кубица исключил вероятность того, что он будет боевым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2021.
Поляк присутствовал в Имоле в расположении Alfa Romeo. Команда из Хинвила недавно продлила контракты с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци, но какую роль в следующем году получит Кубица, пока неизвестно.
«Ситуация довольно проста: на решётке в 2021-м меня точно не будет, — цитирует Кубицу GrandPX. — Следующий месяц сыграет для меня важную роль в определении дальнейшей карьеры. У меня есть свои предпочтения насчёт будущих серий, но я точно не буду выступать в Формуле 1».