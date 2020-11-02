Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фулхэм
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1.11
Валенсия
Хетафе
22
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
8Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
15:04 (мск), источник: Autosport.com.ru

Роберт Кубица исключил вероятность возвращения в Формулу-1

Польский гонщик пока не определился с продолжением карьеры.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Резервный пилот команды Alfa Romeo Роберт Кубица исключил вероятность того, что он будет боевым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2021.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поляк присутствовал в Имоле в расположении Alfa Romeo. Команда из Хинвила недавно продлила контракты с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци, но какую роль в следующем году получит Кубица, пока неизвестно.

«Ситуация довольно проста: на решётке в 2021-м меня точно не будет, — цитирует Кубицу GrandPX. — Следующий месяц сыграет для меня важную роль в определении дальнейшей карьеры. У меня есть свои предпочтения насчёт будущих серий, но я точно не буду выступать в Формуле 1».

Читайте также
 Жак Вильнёв: Албон — худший пилот в истории Red Bull Racing
Маттиа Бинотто извинился перед Феттелем за ошибку на пит-стопе
Объявлен состав сборной России на ноябрьские матчи
Бывший чемпион UFC объявил о завершении карьеры
«Классная гонка, но нет»: Квята выгоняют из «Формулы-1»
Тренеры сборной Сербии объявили состав на матч ЛН против России
Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
Николич: «Локомотив» постарается отобрать очки у «Атлетико»
Европейский клуб угрожает не выйти на матч в знак протеста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь