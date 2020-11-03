Правительство Монголии подало жалобу на Макса Ферстаппена в ООН

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Правительство Монголии подало официальную жалобу в ООН, в которой выступает против действий Макса Ферстаппена, сообщает RaceFans. В документе, переданном ООН послом и постоянным представителем Монголии при организации Лундегом Пурэвсурэном, отмечено, что Ферстаппен дважды по ходу своей карьеры использовал слово «монгол» в оскорбительном смысле: на недавнем Гран При Португалии и в 2017 году на Гран При США.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a9774de36a9fe2f559a" data-vnd="7a9774de36a9fe2f559a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a9774de36a9fe2f559a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В Португалии Ферстаппен выругался в адрес Лэнса Стролла, который спровоцировал столкновение между двумя пилотами на тренировке. Ферстаппен назвал канадца «умственно отсталым» и «монголом», после чего в Монголии потребовали у Макса официальных извинений. В паддоке Имолы голландец заявил, что не хотел никого обидеть и выбрал неподходящие слова, однако прямых извинений так и не принёс.