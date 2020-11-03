Правительство Монголии подало жалобу на Макса Ферстаппена в ООН
Голландского гонщика Формулы-1 обвиняют в расистском высказывании.
Голландского гонщика Формулы-1 обвиняют в расистском высказывании.
Правительство Монголии подало официальную жалобу в ООН, в которой выступает против действий Макса Ферстаппена, сообщает RaceFans. В документе, переданном ООН послом и постоянным представителем Монголии при организации Лундегом Пурэвсурэном, отмечено, что Ферстаппен дважды по ходу своей карьеры использовал слово «монгол» в оскорбительном смысле: на недавнем Гран При Португалии и в 2017 году на Гран При США.
В Португалии Ферстаппен выругался в адрес Лэнса Стролла, который спровоцировал столкновение между двумя пилотами на тренировке. Ферстаппен назвал канадца «умственно отсталым» и «монголом», после чего в Монголии потребовали у Макса официальных извинений. В паддоке Имолы голландец заявил, что не хотел никого обидеть и выбрал неподходящие слова, однако прямых извинений так и не принёс.
Жалоба отправлена Ли Яньдуаню, председателю Комитета по ликвидации расовой дискриминации, и Тендаи Ачиуме, cпецдокладчику ООН по вопросу расизма. Копия письма также отправлена президенту Международной автомобильной федерации Жану Тодту.