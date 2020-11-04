Цунода провел первые тесты за рулем «Альфа Таури»

Японец сел за руль машины «Альфа Таури» 2018 года на тестах в Имоле.

В текущем сезоне Цунода выступает в «Формуле-2». Боевыми пилотами «Альфа Таури» на данный момент являются француз Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят. Ранее СМИ сообщали о том, что Цунода в следующем сезоне может занять место Квята в команде «Ф-1».