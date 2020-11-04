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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цунода провел первые тесты за рулем «Альфа Таури»

Японский гонщик программы развития «Ред Булла» Юки Цунода прошел первые тесты на болиде «Формулы-1».

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Источник: Спорт-Экспресс

Японец сел за руль машины «Альфа Таури» 2018 года на тестах в Имоле.

В текущем сезоне Цунода выступает в «Формуле-2». Боевыми пилотами «Альфа Таури» на данный момент являются француз Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят. Ранее СМИ сообщали о том, что Цунода в следующем сезоне может занять место Квята в команде «Ф-1».

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