На этапы Ф1 в Бахрейне допустят только медработников
Гран При Бахрейна и Гран При Сахира пройдут при почти пустых трибунах.
Гран При Бахрейна и Гран При Сахира пройдут при почти пустых трибунах.
Оба этапа Формулы 1 в Бахрейне пройдут при почти пустых трибунах, как стало известно в субботу из заявления руководства автодрома.
Ранее стало известно, что Гран При Турции и Гран При
«Следуя указаниям Его Королевского Величества принца Салмана бин Хамада аль Халифы, Международный автодром Бахрейн объявляет, что Гран При Бахрейна и Гран При Сахира в этом году пройдут в основном без зрителей, — говорится в заявлении. — Тем не менее, в качестве признания их огромного вклада в борьбу с пандемией в Королевстве ограниченное число мест получат медицинские работники и члены их семей. Это решение принято на основании текущей ситуации с пандемией COVID-19 и после долгих консультаций с правительством Бахрейна».
В Бахрейне введены строгие антикоронавирусные протоколы: по прибытии в страну официальные лица, члены команд и гонщики пройдут обязательный тест и самоизолируются в гостинице на 12 часов, ожидая результатов.