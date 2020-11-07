На этапы Ф1 в Бахрейне допустят только медработников

«Следуя указаниям Его Королевского Величества принца Салмана бин Хамада аль Халифы, Международный автодром Бахрейн объявляет, что Гран При Бахрейна и Гран При Сахира в этом году пройдут в основном без зрителей, — говорится в заявлении. — Тем не менее, в качестве признания их огромного вклада в борьбу с пандемией в Королевстве ограниченное число мест получат медицинские работники и члены их семей. Это решение принято на основании текущей ситуации с пандемией COVID-19 и после долгих консультаций с правительством Бахрейна».