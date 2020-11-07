Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Финляндия
Чехия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Герта
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Арминия
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Сампдория
30
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р
Нефтехимик
13
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
25
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Балтика
50
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Акрон
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Торпедо М
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Фиорентина
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Чайка
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нижний Новгород
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Оренбург
01
Все события
Фоторепортажи
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
15:48 (мск), источник: Autosport.com.ru

На этапы Ф1 в Бахрейне допустят только медработников

Гран При Бахрейна и Гран При Сахира пройдут при почти пустых трибунах.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: AP 2020

Оба этапа Формулы 1 в Бахрейне пройдут при почти пустых трибунах, как стало известно в субботу из заявления руководства автодрома.

Ранее стало известно, что Гран При Турции и Гран При Абу-Даби также пройдут при пустых трибунах.

«Следуя указаниям Его Королевского Величества принца Салмана бин Хамада аль Халифы, Международный автодром Бахрейн объявляет, что Гран При Бахрейна и Гран При Сахира в этом году пройдут в основном без зрителей, — говорится в заявлении. — Тем не менее, в качестве признания их огромного вклада в борьбу с пандемией в Королевстве ограниченное число мест получат медицинские работники и члены их семей. Это решение принято на основании текущей ситуации с пандемией COVID-19 и после долгих консультаций с правительством Бахрейна».

В Бахрейне введены строгие антикоронавирусные протоколы: по прибытии в страну официальные лица, члены команд и гонщики пройдут обязательный тест и самоизолируются в гостинице на 12 часов, ожидая результатов.

 Себастьян Феттель назвал десятку любимых исторических машин
Пол Эспаргаро принёс KTM сенсационную поул-позицию в Валенсии
«Спартак» продолжает хромать: Не смогли победить «Урал»
18-летний русский вратарь остановил взрослую сборную Швеции
Медведев впервые за год сыграет в финале турнира АТР
«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами зимой
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
«Барселона» принимает «Бетис» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь