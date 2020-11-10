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13:24 (мск), источник: Autosport.com.ru

Опубликован календарь Формулы-1 на сезон-2021

В 2021 году впервые в истории Больших Призов за один сезон состоится 23 гонки.

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Руководство Формулы-1 представило публике предварительную версию календаря на сезон-2021.

Чемпионат пройдет по стандартному расписанию, которое в этом году был значительно изменено из-за пандемии коронавируса. Сезон стартует 21 марта в Австралии и завершится 5 декабря в Абу-Даби. Восьмой в истории Гран При России Формулы 1 пройдет с 24 по 26 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Запланированы рекордные 23 гонки, но место проведения одной из них пока не анонсировано. Гран При Вьетнама отменен, а замена ему пока не найдена.

Предварительная версия календаря сезона Формулы 1 2021 года.

21 марта: Австралия
28 марта: Бахрейн
1 апреля: Китай
25 апреля: не объявлено
9 мая: Испания
23 мая: Монако
6 июня: Азербайджан
13 июня: Канада
27 июня: Франция
4 июля: Австрия
18 июля: Великобритания
1 августа: Венгрия
29 августа: Бельгия.
5 сентября: Нидерланды
12 сентября: Италия
26 сентября: Россия
3 октября: Сингапур
10 октября: Япония
24 октября: США
31 октября: Мексика
14 ноября: Бразилия
28 ноября: Саудовская Аравия
5 декабря: Абу-Даби.

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