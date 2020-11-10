Опубликован календарь Формулы-1 на сезон-2021

Чемпионат пройдет по стандартному расписанию, которое в этом году был значительно изменено из-за пандемии коронавируса. Сезон стартует 21 марта в Австралии и завершится 5 декабря в Абу-Даби. Восьмой в истории Гран При России Формулы 1 пройдет с 24 по 26 сентября.