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14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кэри: Планируем, что в 2021 году гонки «Ф-1» будут проходить со зрителями

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что в сезоне 2021 года должны гонки будут проходить со зрителями и быть «близки к нормальным».

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Источник: РИА "Новости"

Сезон «Формулы-1» — 2020 из-за пандемии стартовал только в июле, многие этапы проходят без зрителей. Во вторник «Формула-1» опубликовала предварительный календарь на 2021 год. В нем запланировано 23 этапа. Первая гонка сезона запланирована на 21 марта в Мельбурне, финальная — 5 декабря в Абу-Даби. Гран-при России на трассе «Сочи Автодром» в предварительном календаре запланирован на 24—26 сентября.

«Мы рады объявить предварительный календарь на 2021 год после обстоятельных бесед с нашими промоутерами, командами и FIA. Мы планируем, что мероприятия 2021 года пройдут с болельщиками и будут близки к нормальным. Мы доказали, что можем безопасно путешествовать и управлять нашими гонками, и наши промоутеры все больше осознают необходимость двигаться вперед и бороться с вирусом. Фактически, многие организаторы действительно хотят использовать наше мероприятие как платформу, чтобы показать миру, что они продвигаются вперед», — сказал Кэри, которого цитирует официальный сайт «Формулы-1».

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