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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят: У меня нет иллюзий, шансы на место в «Альфа Таури» невелики

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что его шансы остаться в команде из Фаэнцы на следующий год крайне малы.

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Источник: Reuters

Однако он отметил, что продолжить бороться до последнего.

«Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно. На самом деле шансы остаться в «Альфа Таури» невелики, конечно.

Очевидно, у «Ред Булл» есть своя программа для молодых гонщиков, которая должна работать, и её нужно продвигать. Так было всегда, и я не вижу причин, по которым это должно измениться. Но мне предоставляется возможность, и есть ещё гонки впереди.

Как вы видели, на последнем этапе мне удалась потрясающая гонка. С такими результатами у вас всегда будет что-то положительное. Важно продолжать бороться до самого последнего момента. Об этом всегда будут помнить, и подобное пойдёт вам в плюс.

Никогда не знаешь, что может случиться внутри «Ред Булл». Единственное, на чём я сосредоточен, — собственные выступления. Остальное мне не поможет. Я знаю, есть большая вероятность, что меня не будет в команде в следующем году.

В Имоле я не думал об этом, и мне удалось показать хороший результат. Я концентрируюсь только на том, как добиться наилучшего для себя и для команды. А также на том, что у нас всё ещё есть хороший шанс подняться на одну позицию выше в Кубке конструкторов, — цитирует Квята Autosport.

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