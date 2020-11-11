Квят: У меня нет иллюзий, шансы на место в «Альфа Таури» невелики

Однако он отметил, что продолжить бороться до последнего.

«Послушайте, у меня нет иллюзий, дела обстоят сложно. На самом деле шансы остаться в «Альфа Таури» невелики, конечно.

Очевидно, у «Ред Булл» есть своя программа для молодых гонщиков, которая должна работать, и её нужно продвигать. Так было всегда, и я не вижу причин, по которым это должно измениться. Но мне предоставляется возможность, и есть ещё гонки впереди.

Как вы видели, на последнем этапе мне удалась потрясающая гонка. С такими результатами у вас всегда будет что-то положительное. Важно продолжать бороться до самого последнего момента. Об этом всегда будут помнить, и подобное пойдёт вам в плюс.

Никогда не знаешь, что может случиться внутри «Ред Булл». Единственное, на чём я сосредоточен, — собственные выступления. Остальное мне не поможет. Я знаю, есть большая вероятность, что меня не будет в команде в следующем году.