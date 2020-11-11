Пилот «Хааса» Грожан опоздал на рейс в Стамбул
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан сообщил, что опоздал на рейс в Стамбул, где должен пройти этап чемпионата «Формулы-1»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан сообщил, что опоздал на рейс в Стамбул, где должен пройти этап чемпионата «Формулы-1»
«Опоздал на рейс в Стамбул. Хорошее начало. Уже проработал план на завтра», — написал Грожан на странице в Twitter.
В октябре Грожан объявил, что не будет выступать за «Хаас» в следующем сезоне.