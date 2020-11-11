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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пилот «Хааса» Грожан опоздал на рейс в Стамбул

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Французский пилот команды «Хаас» Ромен Грожан сообщил, что опоздал на рейс в Стамбул, где должен пройти этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Турции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гран-при Турции пройдет 13—15 ноября.

«Опоздал на рейс в Стамбул. Хорошее начало. Уже проработал план на завтра», — написал Грожан на странице в Twitter.

В октябре Грожан объявил, что не будет выступать за «Хаас» в следующем сезоне.

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