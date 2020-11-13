Квят планирует вернуться в «Формулу-1» в 2022 году в случае пропуска следующего сезона

Место Квята в «Альфа Таури» в следующем сезоне с большой долей вероятности займет японец Юки Цунода.

«Моя философия заключается в том, что всегда важно продолжать усердно работать, что бы ни случилось, — сказал Квят. — И чем лучше это делать, тем больше шансов у меня появится, если не на 2021 год, то на 2022-й. Всегда лучше проводить гонки, как в Имоле (Квят занял четвертое место на Гран-при Эмилия-Романьи — прим. ТАСС)».

«Конечно, я всегда стараюсь изо всех сил, и в Имоле все получилось, и машина показала себя хорошо, и цель — просто проводить несколько гонок, как эта, и тогда все будет хорошо. Некоторые вещи находятся под моим контролем, например, когда я за рулем, но на другие я сильно повлиять не могу», — добавил российский гонщик.