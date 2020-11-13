Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Футбол. Сборные
17:15
Япония
Панама
Футбол. Сборные
20:00
Коста-Рика
Катар
Футбол. Сборные
12.11
Англия
Ирландия
30
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Сербия
Шотландия
56
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Джордж Расселл потеряет места на стартовой решётке Гран-при Турции

Команда «Уильямс» установила новые компоненты двигателя на болид FW43 своего пилота Джорджа Расселла перед Гран-при Турции, превысив сезонные ограничения, в результате чего молодому британцу придётся потерять места на стартовой решётке.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом информирует Motorsport Week.

Утром 13 ноября ФИА сообщила, что Расселл получил новый элемент двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессор, MGU-H и MGU-K.

Для всех компонентов, кроме MGU-K, это уже четвёртая замена. По правилам, за сезон без штрафных санкций можно использоваться не более трёх.

В связи с этим Расселл, который в последних гонках регулярно выходил во второй сегмент квалификации, с большой долей вероятности будет стартовать последним.

В этом сезоне команда «Уильямс» не набрала ни одного очка.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Отбор Евро: Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Неймар вновь требует от «Барселоны» 43,6 млн евро
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь