Джордж Расселл потеряет места на стартовой решётке Гран-при Турции

Об этом информирует Motorsport Week.

Утром 13 ноября ФИА сообщила, что Расселл получил новый элемент двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессор, MGU-H и MGU-K.

Для всех компонентов, кроме MGU-K, это уже четвёртая замена. По правилам, за сезон без штрафных санкций можно использоваться не более трёх.

В связи с этим Расселл, который в последних гонках регулярно выходил во второй сегмент квалификации, с большой долей вероятности будет стартовать последним.