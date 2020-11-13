Джордж Расселл потеряет места на стартовой решётке Гран-при Турции
Команда «Уильямс» установила новые компоненты двигателя на болид FW43 своего пилота Джорджа Расселла перед
Команда «Уильямс» установила новые компоненты двигателя на болид FW43 своего пилота Джорджа Расселла перед
Об этом информирует Motorsport Week.
Утром 13 ноября ФИА сообщила, что Расселл получил новый элемент двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессор,
Для всех компонентов, кроме
В связи с этим Расселл, который в последних гонках регулярно выходил во второй сегмент квалификации, с большой долей вероятности будет стартовать последним.
В этом сезоне команда «Уильямс» не набрала ни одного очка.