Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Турции, Албон — второй, Квят — 6-й

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его напарник Александер Албон, тройку замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 6-е время, у его напарника Пьера Гасли — 4-й результат.

Пилоты показывали очень медленные результаты и допускали много ошибок. Трасса была скользкая из-за нового асфальта, к тому же «Пирелли» привезла в Стамбул три самых жёстких состава шин.