Ферстаппен — лучший во второй практике Гран-при Турции, Леклер — второй, Квят — вновь 6-й
В Стамбуле завершилась вторая сессия свободных заездов
В Стамбуле завершилась вторая сессия свободных заездов
Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время показал Валттери Боттас из «Мерседеса».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, несколько раз вылетавший в конце, показал 6-е время, у его напарника Пьера Гасли — 7-й результат.
Стоит отметить, что в первой десятке свои времена на более мягком типе шин показали только именно Квят и Гасли, а также Ландо Норрис.
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.330
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0.401
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.575
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.850
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1.033
6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.359
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.614
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.692
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.967
10. Ландо Норрис («Макларен») — +2.577
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2.774
12. Эстебан Окон («Рено») — +3.050
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3.163
14. Карлос
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +3.542
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3.602
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3.972
18. Ромен Грожан («Хаас») — +4.240
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +4.477
20. Николас Латифи («Уильямс») — +5.158.