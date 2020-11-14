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10:50 (мск), источник: Sport24

В Формуле-1 зафиксировано 8 новых случаев коронавируса

За неделю с 6 по 12 ноября в Формуле-1 выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.

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За указанный период было проведено 2543 теста на вирус среди пилотов, представителей команд и персонала. Из них 8 оказались положительными. Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у и. о. руководителя команды «Уильямс» Саймона Робертса.

Добавим, что в пятницу стартовал 14-й этап сезона Формулы-1 — Гран-при Турции.

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