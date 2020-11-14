В Формуле-1 зафиксировано 8 новых случаев коронавируса
За неделю с 6 по 12 ноября в Формуле-1 выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.
За неделю с 6 по 12 ноября в Формуле-1 выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации.
За указанный период было проведено 2543 теста на вирус среди пилотов, представителей команд и персонала. Из них 8 оказались положительными. Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у и. о. руководителя команды «Уильямс» Саймона Робертса.
Добавим, что в пятницу стартовал 14-й этап сезона Формулы-1 —