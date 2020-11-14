Ферстаппен — лучший в дождевой практике Гран-при Турции, Квят — 17-й

Сессия была фактически скомкана из-за мощнейшего ливня, обрушившегося на трассу.

В тяжёлых погодных условиях лучшее время удалось показать Максу Ферстаппену из «Ред Булл», второй результат у Шарля Леклера на «Феррари», тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена Александер Албон.