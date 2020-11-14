Ферстаппен — лучший в дождевой практике Гран-при Турции, Квят — 17-й
На автодроме «Истанбул-Парк» в Стамбуле завершилась третья свободная практика
На автодроме «Истанбул-Парк» в Стамбуле завершилась третья свободная практика
Сессия была фактически скомкана
В тяжёлых погодных условиях лучшее время удалось показать Максу Ферстаппену из «Ред Булл», второй результат у Шарля Леклера на «Феррари», тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена Александер Албон.
Даниил Квят на «Альфа Таури» стал семнадцатым, его напарник Пьер Гасли — 14-й.
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.48,485
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,945
3. Александер Албон («Ред Булл») — +1,574
4. Эстебан Окон («Рено») — +5,412
5. Ландо Норрис («Макларен») — +5,510
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +6,005
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +7,092
8. Валттери Боттас («Мерседес») — +7,181
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +7,393
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +8,339
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +9,990
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +11,063
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +13,840
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +13,988
15. Ромен Грожан («Хаас») — +16,263
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +17,866
17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +20,883
18. Джордж Расселл («Уильямс»)
19. Николас Латифи («Уильямс»)
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).