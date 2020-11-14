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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Квалификация Гран-при Турции Формулы-1 прервана красными флагами

Квалификация Гран-при Турции Формулы-1 прервана красными флагами.

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Источник: AP 2020

Сессия началась по расписанию, но была приостановлена в ходе первого сегмента. Решение было принято из-за проливного дождя — в таких условиях безопасность пилотов ставится под вопрос.

На трассе случилось множество разворотов. Лучшее время было установлено пилотом «Рено» Эстебаном Оконом — 2:06,115. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят к моменту остановки квалификации показывал девятое время, его напарник Пьер Гасли занимал восемнадцатое место.

На данный момент на трассе «Истанбул-Парк» работает специальная машина, которая разгоняет воду. За пять минут до возобновления сессии пилоты будут оповещены. Точное время возвращения гонщиков на трассу пока не известно.

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