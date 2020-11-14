Дождь почти смыл квалификацию Ф-1 и родил сенсацию: поул Стролла! Квят — 17-й
Квят вылетел в решающий момент и корит себя за «глупую ошибку».
Квят вылетел в решающий момент и корит себя за «глупую ошибку».
Однако утром в субботу над «Истанбул-парком» пошёл дождь. До последнего момента не было понятно, смогут ли организаторы провести квалификацию — местами образовались лужи, автомобили аквапланировали, но сессия всё же стартовала. Но дождь не собирался стихать, видимость, по словам Леклера и Магнуссена, была нулевой, а Квят отметил, что сцепление хуже, чем на льду.
В итоге через десять минут судьи остановили заезды красными флагами, и когда дождь всё же стих, на трассу выехали
Правда, ненадолго. Трасса оставалась мокрой, пилоты выехали на «дождевых» шинах, но сцепления
Влажная трасса смешала командам карты, и после первых попыток финального сегмента на первой позиции неожиданно расположился Серхио Перес, опередивший Ферстаппена на 0,3 секунды. Третье время показал Лэнс Стролл, а вот все остальные проиграли Чеко и Максу более четырёх секунд.
Состояние трассы постепенно улучшалось, но никто так и не смог дотянуться до времени Переса, а Чеко под конец сессии снял со своего времени ещё 1,7 секунды! Уже под клетчатым флагом время Переса смог превзойти Лэнс Стролл — и два пилота «Рейсинг Пойнт» расположились на первой и второй позициях. Правда, ненадолго — Ферстаппен последним кругом превзошёл время Переса и занял второе место, но первая строчка осталась за Лэнсом Строллом!
Алекс Албон показал четвёртое время и разделит в гонке второй ряд с Пересом. На пятой позиции расположился Даниэль Риккардо, в то время как Льюис Хэмилтон остался только шестым. Эстебан Окон закончил сессию на седьмом месте, а вот Валттери Боттас стал лишь девятым, расположившись между Райкконеном и Джовинацци — «Альфа Ромео» вышла в Q3 обеими машинами.
Во второй части квалификации в полном составе выбыли из дальнейшей борьбы пилоты «Макларена» и «Феррари». Пилоты практически не покидали трассу, наматывая круги по влажному асфальту в поисках оптимальной траектории, но некоторые команды к влажной трассе были
Ландо Норрис, рискнувший начать второй сегмент на «промежуточных» шинах, впоследствии вынужден был перейти на «дождевые», но даже на этой резине британцу не хватило 0,7 секунды до путёвки в финал. Двенадцатое место, позади Норриса, занял Себастьян Феттель — и это лишь третий случай в сезоне, когда немец опередил Леклера.
Шарль же остался только 14-м, уступив в том числе и Карлосу Сайнсу. Этот результат для Леклера стал худшим в сезоне. Замкнул протоколы Q2 Пьер Гасли — «Альфа Таури» явно испытывала проблемы, а круг француза оказался на 1,8 секунды медленнее времени Леклера. До Q3 Гасли не хватило более четырёх секунд.
Решающим момент первого сегмента стали последние попытки после возобновления сессии, когда трасса была менее влажной, а время на круге улучшилось на десять секунд. Увы, воспользоваться состоянием трассы удалось не всем.
16-е место занял Кевин Магнуссен, которому не удалось прибавить в финальной попытке, Даниил Квят, вылетевший на быстром круге, тоже не улучшил и откатился на 17-е место.
«Это была очень глупая ошибка, я разочарован собой», — коротко сказал после сессии Квят. 18-м же стал Джордж Расселл — британец смог показать новый быстрейший круг, но его не хватило, чтобы выйти в Q2.
Замкнули протоколы Ромен Грожан и Николас Латифи. Первый застрял в гравии и к моменту финальных попыток уже был в боксах, а у второго остановилась машина по ходу финального круга.
Дмитрий Захарченко