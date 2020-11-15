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01:05 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят: Я очень недоволен собой

Российский гонщик закончил борьбу в квалификации Гран При Турции из-за собственной ошибки.

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Гонщик AlphaTauri Даниил Квят прокомментировал свой результат в квалификации Гран При Турции. Россиянин квалифицировался только 17-м, допустив ошибку в решающей попытке первого сегмента, и не улучшил своё установочное время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напарник Квята Пьер Гасли завершил квалификацию на 15-м месте.

«Я очень недоволен собой. Я допустил глупую ошибку, меня развернуло, вот и всё, — цитирует Квята официальный сайт Формулы 1. — Машина всё время норовила вылететь с трассы, я всё равно продолжил атаковать и в результате потерял заднюю ось. Мы не могли заставить шины работать, но, с другой стороны, пришлось пилотировать в очень экстремальных и необычных условиях, а сцепление с трассой было безумно низким. Было ли правильно вывешивать красные флаги? Думаю, да, потому что на трассе было много воды».

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