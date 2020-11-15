Даниил Квят: Я очень недоволен собой

«Я очень недоволен собой. Я допустил глупую ошибку, меня развернуло, вот и всё, — цитирует Квята официальный сайт Формулы 1. — Машина всё время норовила вылететь с трассы, я всё равно продолжил атаковать и в результате потерял заднюю ось. Мы не могли заставить шины работать, но, с другой стороны, пришлось пилотировать в очень экстремальных и необычных условиях, а сцепление с трассой было безумно низким. Было ли правильно вывешивать красные флаги? Думаю, да, потому что на трассе было много воды».