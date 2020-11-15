Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1
Пилот Mercedes выиграл хаотичную гонку в Турции и досрочно оформил титул чемпиона мира 2020 года.
Пилот Mercedes выиграл хаотичную гонку в Турции и досрочно оформил титул чемпиона мира 2020 года.
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон победил в
После шестого места в квалификации Хэмилтон не был фаворитом перед стартом, да и после первой половины дождевой гонки он не боролся за победу. Но, в отличие от большинства других пилотов в лидирующей группе, он не стал второй раз менять промежуточные шины и доехал до финиша с одним
Несмотря на старые шины, Хэмилтон без проблем оторвался и финишировал первым с преимуществом в 31 секунду. В третий раз в карьере, после 2014 и 2015 года, он выиграл гонку и одновременно завоевал титул. В седьмой раз в карьере Хэмилтон стал чемпионом мира и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера, установленным в 2004 году.
Ехавший вторым всю гонку Перес в последних поворотах финального круга оказался под атакой со стороны Леклера, но отбился и завоевал свой первый подиум с Гран При Азербайджана-2018. А Леклер, в свою очередь, в последнем повороте пропустил еще и напарника по Ferrari Себастьяна Феттеля, который, таким образом, впервые в сезоне-2020 оказался на подиуме.
Пятым финишировал Карлос Сайнс, тогда как стартовавший с первого ряда Макс Ферстаппен после разворота на середине гонки оказался только шестым. Но еще дальше оказался обладатель поула Лэнса Стролл. Канадец лидировал две трети гонки, но под конец, на подсыхающей трассе, у него всё разладилось, и в результате Лэнс откатился на девятое место. В том числе он уступил и Алекс Албону, который некоторое время боролся за подиум, но