Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники по Ф-1 самоуничтожились, а напарник давил только в двух Гран-при
В сезоне величия Льюису даже не пришлось напрягаться.
В сезоне величия Льюису даже не пришлось напрягаться.
Сезон-2020 войдет в историю «Формулы-1» как самый необычный, странный, олдскульный (с Имолой и «Нюрбрургрингом»!) и многообещающий за все последнее десятилетие. Еще буквально полгода назад трудно было с уверенностью сказать, что финал чемпионата мира обязательно настанет — а теперь мы уже отмечаем седьмой титул Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса».
Альянс немецкой команды и английского гонщика мощно потряс книгу рекордов «Ф-1»: теперь Михаэль Шумахер потерял статус самого успешного пилота в истории, № 44 вырвался на первое место по победам, а его команда превзошла легендарную «Феррари» начала 2000-х по Кубкам конструкторов.
Конечно, 2020-й со всеми локдаунами, карантинами, отменами, переносами, экстренными календарями, протестами и пандемией тоже претендует на титул сложнейшего года XXI века, но касательно сезона Хэмилтона — пожалуй, он выдался даже слишком простым. Льюис выиграл 9 поулов и гонок из 13, безраздельно доминировал уже с третьего
Более того, преимущество оказалось настолько подавляющим, что даже две результативные и глупые ошибки команды не смогли остановить Хэмилтона от досрочного оформления титула — хотя
Пожалуй, настолько простого титула у Хэмилтона еще не было.
Помните февраль и тесты в Барселоне? Те самые, на которых двигатель «Мерседеса» ломался почти каждый день (шесть поломок среди всех установок на шесть сессий), «Феррари» выглядела скрывающей темп, а «Ред Булл» через прессу заявлял о чемпионских амбициях?
Перед первым
Однако квалификация на «Ред Булл Ринге» жесточайшим образом прошлась по интриге: соперники «Мерседеса» оказались просто не готовы к активной борьбе в сезоне. «Феррари» серьезно пострадала от тайной моторной сделки с ФИА — мощность силовой установки упала примерно на 70 л.с., а переделанное под прижимную силу шасси оказалось чересчур неэффективным.
«В этом году наша машина действительно сложна в управлении — сложнее, чем в прошлом, — признал босс “Ред Булл” Кристиан Хорнер после
Естественно, к 13-й гонке сезона битва за титул давно окончилась — и Ферстаппен просто не смог ничего противопоставить «Мерседесу». По сути, лишь во втором заезде на «Сильверстоуне» Макс сразился с Хэмилтоном и Боттасом на равных — и то больше благодаря ошибке семикратных чемпионов с шинной стратегией. Реального давления со стороны соперников просто не было.
Каждый год второй пилот «Мерседеса» перед стартом сезона заявляет о лучшей форме в жизни и чемпионских амбициях — и каждый год к середине чемпионата фактически завершает борьбу (хоть и получает новый контракт).
В 2020-м Валттери отстал от Хэмилтона
Конечно, огромное значение в очередном поражении Боттаса сыграл неудачный прокол на
Напарник Хэмилтона практически не сокращал разрыв на протяжении всего чемпионата — лишь на
Причем Боттас действительно давил на Хэмилтона только в квалификациях: среднее преимущество Льюиса составило 0,2 секунды (а если исключить дождевой
Но в гонках весь год выступал совсем другой Валттери: финн часто сдавал старты, не давил на напарника на рестартах за машиной безопасности, поднимал ногу с педали газа в сложных ситуациях при сражениях колесо в колесо и вообще не обозначал чемпионские амбиции
Но было уже поздно.
Конечно, победы в чемпионате «Формулы-1» в принципе не бывают простыми: нужно не терять концентрацию весь сезон, удерживать форму, избегать ошибок и как минимум гонять на самых физически требовательных болидах мира. Но здесь весь пелотон в равных условиях — так что сложность победы в конкретные года логичнее всего оценивать не только уровнем машины, но и сопротивлением со стороны соперников.
И при ретроспективном сравнении 2020-го со всеми предыдущими успешными сезонами новоявленного семикратного ясно: раньше Льюису приходилось труднее. Если не математически — то хотя бы чисто морально.
C первым чемпионством в 2008-м все ясно: фанаты до сих пор помнят феерическую битву в последнем
В 2014-м Льюис вновь забрал кубок в последней гонке — и хотя решающий этап прошел для него беспроблемно (у напарника Нико Росберга сломался мотор, и борьбы не вышло) в реальности же сезон выдался напряженным. Льюис почти весь сезон провел позади № 6, и лишь финальным броском из пяти побед подряд переломил ход чемпионата — понервничать точно пришлось.
В 2017-м лидер «Мерседеса» вообще вошел во вторую половину сезона после летнего перерыва с отставанием в 14 очков от Феттеля — тот титул точно не назвать простым, хоть развязка и случилась с огромной болью и досрочным разочарованием для Скудерии (после легендарной аварии на старте в Сингапуре и отказа мотора «Феррари» в Японии).
В 2018-м ситуация почти повторилась: на экваторе сезона в Великобритании Феттель вез будущему семикратному 8 очков. После Бельгии Себ отставал лишь на 17 баллов и у него еще оставались шансы — и хоть дальше № 5 пошел вразнос с разворотами на каждом
Сезон-2019 оказался уже менее конкурентным — но Боттас сражался хотя бы на первых Гран-при: после восьми этапов отставание Валттери насчитывало лишь 26 баллов. В итоге оформления титула Хэмилтону пришлось ждать до 18-й гонки года.
Сейчас же после 8
Конечно, простой сезон совсем не девальвирует титул Льюиса: № 44 не виноват в неурядицах соперника. У Михаэля Шумахера тоже были сверхразгромные титулы в 1995-м, 2001-м и 2002-м — но сейчас о них говорят исключительно как о подтверждении высочайшего личного уровня Красного барона. Вероятно, то же самое нужно видеть и в победах Хэмилтона:
Артём Рубанков