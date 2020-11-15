Проще титула у Хэмилтона еще не было. Соперники по Ф-1 самоуничтожились, а напарник давил только в двух Гран-при

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Сезон-2020 войдет в историю «Формулы-1» как самый необычный, странный, олдскульный (с Имолой и «Нюрбрургрингом»!) и многообещающий за все последнее десятилетие. Еще буквально полгода назад трудно было с уверенностью сказать, что финал чемпионата мира обязательно настанет — а теперь мы уже отмечаем седьмой титул Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса».

Альянс немецкой команды и английского гонщика мощно потряс книгу рекордов «Ф-1»: теперь Михаэль Шумахер потерял статус самого успешного пилота в истории, № 44 вырвался на первое место по победам, а его команда превзошла легендарную «Феррари» начала 2000-х по Кубкам конструкторов.

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Конечно, 2020-й со всеми локдаунами, карантинами, отменами, переносами, экстренными календарями, протестами и пандемией тоже претендует на титул сложнейшего года XXI века, но касательно сезона Хэмилтона — пожалуй, он выдался даже слишком простым. Льюис выиграл 9 поулов и гонок из 13, безраздельно доминировал уже с третьего Гран-при и без особого напряга довел чемпионат до победы. Никто из соперников даже близко не сумел навязать ему хоть какое-то сопротивление.

Более того, преимущество оказалось настолько подавляющим, что даже две результативные и глупые ошибки команды не смогли остановить Хэмилтона от досрочного оформления титула — хотя из-за мощных штрафов он потерял если не победы на Гран-при Италии и России, то огромное количество очков — точно.

Пожалуй, настолько простого титула у Хэмилтона еще не было.

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«Феррари» и «Ред Булл» слились на старте: Скудерия — из-за мотора, Ферстаппен — из-за шасси

Помните февраль и тесты в Барселоне? Те самые, на которых двигатель «Мерседеса» ломался почти каждый день (шесть поломок среди всех установок на шесть сессий), «Феррари» выглядела скрывающей темп, а «Ред Булл» через прессу заявлял о чемпионских амбициях?

Перед первым Гран-при сезона в Австрии казалось, будто хотя бы у Ферстаппена точно будут шансы: «Хонде» удалось подготовить обновления мотора, да и календарь складывался идеально для австро-английского болида. Даже ставочники поверили в Макса и снижали коэффициенты на его победу, параллельно переоценивая и вероятность титула Хэмилтона.

Однако квалификация на «Ред Булл Ринге» жесточайшим образом прошлась по интриге: соперники «Мерседеса» оказались просто не готовы к активной борьбе в сезоне. «Феррари» серьезно пострадала от тайной моторной сделки с ФИА — мощность силовой установки упала примерно на 70 л.с., а переделанное под прижимную силу шасси оказалось чересчур неэффективным.

Проблемы «Ред Булл» оказались сложнее: «Хонда» так и не решила старые неполадки на низких оборотах, вынудив Ферстаппена сойти трижды по ходу сезона. С шасси Эдриана Ньюи тоже вышло непросто: в поисках нескольких лишних десятых секунды инженерный штаб выбрал крайне агрессивный и экстремальный вектор развития, сделав болид капризным и трудноуправляемым.

«В этом году наша машина действительно сложна в управлении — сложнее, чем в прошлом, — признал босс “Ред Булл” Кристиан Хорнер после Гран-при в Имоле. — Это значительно усложнило нам жизнь. Мы начинаем понимать проблемы шасси и внедрили обновления — они изменили ситуацию к лучшему».

Естественно, к 13-й гонке сезона битва за титул давно окончилась — и Ферстаппен просто не смог ничего противопоставить «Мерседесу». По сути, лишь во втором заезде на «Сильверстоуне» Макс сразился с Хэмилтоном и Боттасом на равных — и то больше благодаря ошибке семикратных чемпионов с шинной стратегией. Реального давления со стороны соперников просто не было.

Боттас отлично ездил только в квалификациях, но сдавал в решающие моменты

Каждый год второй пилот «Мерседеса» перед стартом сезона заявляет о лучшей форме в жизни и чемпионских амбициях — и каждый год к середине чемпионата фактически завершает борьбу (хоть и получает новый контракт).

В 2020-м Валттери отстал от Хэмилтона как-то особенно сильно: уже после 8-го Гран-при № 44 оторвался от № 77 на 57 очков в общем зачете — а на равных машинах и с весьма понятной субординацией внутри команды подобные гандикапы просто не отыгрываются.

Конечно, огромное значение в очередном поражении Боттаса сыграл неудачный прокол на Гран-при Великобритании, когда финну пришлось полкруга ехать на спущенной шине на пит-стоп и потом прорываться, а Хэмилтон с такой же проблемой сумел победить.

Правда, в реальности невезение не особенно «помогло» Валттери уступить очередной сезон: даже со вторым местом в Великобритании и возможным подиумом на Гран-при Айфеля (где финн сошел из-за отказа мотора) № 77 все равно уступал бы слишком много для обозначения борьбы за титул: не менее 12 очков после «Сильверстоуна» и в районе 52 баллов прямо сейчас.

Напарник Хэмилтона практически не сокращал разрыв на протяжении всего чемпионата — лишь на Гран-при России Боттас выдал сильный заезд, но Льюиса нельзя победить с одной-двумя успешными гонками за год. Валттери максимум математически дотянул бы до предпоследнего Гран-при сезона — и то лишь благодаря сокращенному календарю (в предыдущий сезон он тоже оформил титул за 3 гонки до конца, но с 21 гонкой в сезоне — на кону стояли дополнительные 100 очков).

Причем Боттас действительно давил на Хэмилтона только в квалификациях: среднее преимущество Льюиса составило 0,2 секунды (а если исключить дождевой Гран-при Венгрии с огромным отрывом в 1,7 секунды, то оно и вовсе упадет до близких 0,14 секунды) — настолько близко № 77 на одном быстром круге к будущему семикратному еще не подбирался.

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Но в гонках весь год выступал совсем другой Валттери: финн часто сдавал старты, не давил на напарника на рестартах за машиной безопасности, поднимал ногу с педали газа в сложных ситуациях при сражениях колесо в колесо и вообще не обозначал чемпионские амбиции как-то кроме радиопереговоров и интервью в прессе. Только на Гран-при России — когда отрыв достиг 55 баллов — Боттас включился и в активную работу по воскресеньям.

Но было уже поздно.

Настолько легкого титула в карьере Хэмилтона еще не было

Конечно, победы в чемпионате «Формулы-1» в принципе не бывают простыми: нужно не терять концентрацию весь сезон, удерживать форму, избегать ошибок и как минимум гонять на самых физически требовательных болидах мира. Но здесь весь пелотон в равных условиях — так что сложность победы в конкретные года логичнее всего оценивать не только уровнем машины, но и сопротивлением со стороны соперников.

И при ретроспективном сравнении 2020-го со всеми предыдущими успешными сезонами новоявленного семикратного ясно: раньше Льюису приходилось труднее. Если не математически — то хотя бы чисто морально.

C первым чемпионством в 2008-м все ясно: фанаты до сих пор помнят феерическую битву в последнем Гран-при, выигрыш решающего очка в последнем повороте, крики комментатора «Это Глок?!» и подозрения в намеренном сливе Фелипе Массы из «Феррари». Наверное, самый драматичный и непростой титул за все последние 12 лет.

В 2014-м Льюис вновь забрал кубок в последней гонке — и хотя решающий этап прошел для него беспроблемно (у напарника Нико Росберга сломался мотор, и борьбы не вышло) в реальности же сезон выдался напряженным. Льюис почти весь сезон провел позади № 6, и лишь финальным броском из пяти побед подряд переломил ход чемпионата — понервничать точно пришлось.

В 2015-м противостояние с Росбергом вышло немного менее накаленным, но Нико все равно держался на расстоянии одной-двух побед позади: 10 очков после этапа в Монако, 10 — после Австрии и 22 — после Венгрии. Похоронили № 6 прежде всего технические отказы в Италии и России — хоть Хэмилтон чисто математически и держался в лидерах постоянно, но в реальности напарник большую часть года держался рядом, атаковал и удерживал напряжение. Вряд ли № 44 мог позволить себе тогда проехать пару гонок без включения на 100 процентов.

В 2017-м лидер «Мерседеса» вообще вошел во вторую половину сезона после летнего перерыва с отставанием в 14 очков от Феттеля — тот титул точно не назвать простым, хоть развязка и случилась с огромной болью и досрочным разочарованием для Скудерии (после легендарной аварии на старте в Сингапуре и отказа мотора «Феррари» в Японии). Все-таки три четверти чемпионата Льюису пришлось очень даже солидно напрягаться.

В 2018-м ситуация почти повторилась: на экваторе сезона в Великобритании Феттель вез будущему семикратному 8 очков. После Бельгии Себ отставал лишь на 17 баллов и у него еще оставались шансы — и хоть дальше № 5 пошел вразнос с разворотами на каждом Гран-при, Льюису все-таки пришлось реально бороться вновь на двух третях дистанции.

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Сезон-2019 оказался уже менее конкурентным — но Боттас сражался хотя бы на первых Гран-при: после восьми этапов отставание Валттери насчитывало лишь 26 баллов. В итоге оформления титула Хэмилтону пришлось ждать до 18-й гонки года.

Сейчас же после 8 Гран-при (практически середины сезона!) финн отставал на 57 очков — практически неотыгрываемая пропасть по меркам современной «Формулы-1». Хоть новый титул Льюису достался вновь за те же 3 гонки до финиша чемпионата, все-таки подобный исход при сокращенном календаре из 17 этапов нельзя сравнить с прошлогодним: тогда под занавес года на какую-то борьбу все-таки еще надеялись, а теперь каждый просто ждал фиксации нового рекорда.

Конечно, простой сезон совсем не девальвирует титул Льюиса: № 44 не виноват в неурядицах соперника. У Михаэля Шумахера тоже были сверхразгромные титулы в 1995-м, 2001-м и 2002-м — но сейчас о них говорят исключительно как о подтверждении высочайшего личного уровня Красного барона. Вероятно, то же самое нужно видеть и в победах Хэмилтона: все-таки Боттас уже четвертый сезон проводит за «Мерседес», и только в последних двух годах установился на втором месте общего зачета (и то не на все сто процентов). Далеко не каждый смог бы повторить бросок Льюиса к кубку.