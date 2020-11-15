Хэмилтон считает, что вместе с «Мерседесом» может выиграть больше титулов «Формулы-1»

35-летний Хэмилтон одержал 94-ю победу в карьере и стал семикратным чемпионом «Формулы-1», догнав по количеству титулов немца Михаэля Шумахера. «У меня нет слов. Естественно, я должен сказать огромное спасибо всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную возможность, я так горжусь ими. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде», — сказал Хэмилтон.

«Я помню, как смотрел на победы Михаэля [Шумахера], когда был ребенком, и понимал, что выиграть один титул, два или даже три — это очень сложно. Семь — это просто невообразимо, но нет конца тому, чего мы можем достичь вместе, я и эта команда», — заявил британец.

«Спасибо моей семье, мы мечтали об этом, когда были маленькими и смотрели этапы Гран-при. Для детей очень важно видеть такое и не слушать никого, кто говорит, что они не могут чего-то достичь. Мечтайте о невозможном, воплотите это в жизнь», — добавил Хэмилтон.