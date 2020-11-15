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17:03 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон считает, что вместе с «Мерседесом» может выиграть больше титулов «Формулы-1»

ТАСС, 15 ноября. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, досрочно ставший победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона-2020, считает, что может завоевать больше титулов, продолжая работать со своей командой. Комментарий британца приводит пресс-служба «Формулы-1».

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Источник: AP 2020

35-летний Хэмилтон одержал 94-ю победу в карьере и стал семикратным чемпионом «Формулы-1», догнав по количеству титулов немца Михаэля Шумахера. «У меня нет слов. Естественно, я должен сказать огромное спасибо всем ребятам здесь и на заводе за предоставленную возможность, я так горжусь ими. Я не смог бы этого сделать, если бы не присоединился к этой команде», — сказал Хэмилтон.

«Я помню, как смотрел на победы Михаэля [Шумахера], когда был ребенком, и понимал, что выиграть один титул, два или даже три — это очень сложно. Семь — это просто невообразимо, но нет конца тому, чего мы можем достичь вместе, я и эта команда», — заявил британец.

«Спасибо моей семье, мы мечтали об этом, когда были маленькими и смотрели этапы Гран-при. Для детей очень важно видеть такое и не слушать никого, кто говорит, что они не могут чего-то достичь. Мечтайте о невозможном, воплотите это в жизнь», — добавил Хэмилтон.

За три этапа до финиша в активе Хэмилтона 307 очков, второе место занимает его напарник финн Валттери Боттас (197), третье — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (170). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» располагается на 14-й позиции (26), его напарник француз Пьер Гасли — на десятой (63). Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

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