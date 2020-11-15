Квят разочарован итогами Гран-при Турции

«Это был не очень насыщенный день. Я просто проехал свою гонку и финишировал на 12-й позиции, мы не могли ничего сделать лучше. Я немного расстроен, потому что сегодня у нас нет очков, неприятно бороться с машиной всю гонку и финишировать без награды. Это была очень сложная гонка. К счастью, сегодня я совершил очень мало ошибок, не считая одного разворота, так что как гонщику было приятно привезти машину домой в таких условиях. Это хорошая тренировка для моей концентрации», — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».