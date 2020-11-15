Квят разочарован итогами Гран-при Турции
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сказал, что расстроен результатом на
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сказал, что расстроен результатом на
Квят в воскресенье занял 12-е место, его напарник француз Пьер Гасли финишировал 13-м. Победу в гонке одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший седьмой титул чемпиона «Формулы-1».
«Это был не очень насыщенный день. Я просто проехал свою гонку и финишировал на 12-й позиции, мы не могли ничего сделать лучше. Я немного расстроен, потому что сегодня у нас нет очков, неприятно бороться с машиной всю гонку и финишировать без награды. Это была очень сложная гонка. К счастью, сегодня я совершил очень мало ошибок, не считая одного разворота, так что как гонщику было приятно привезти машину домой в таких условиях. Это хорошая тренировка для моей концентрации», — цитирует Квята
«В общем, в этот уикенд на мокрой дороге у нас был плохой темп. Мы изо всех сил пытались поставить машину в нужное окно. Нам просто нужно понять, что мы сделали не так в эти выходные и извлечь из этого урок», — добавил Квят.