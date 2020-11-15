Валттери Боттас: Постараюсь опередить Хэмилтона в следующем году
Финский гонщик поздравил напарника по Mercedes с победой в чемпионате.
Финский гонщик поздравил напарника по Mercedes с победой в чемпионате.
Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свое разочаровывающее выступление на Гран При Турции, который он завершил на 14-м месте.
«Длинная гонка, долгий день, — цитирует Боттаса BBC Sport. — На старте всё пошло не так, как мне хотелось. Впереди
Также финн поздравил своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона с победой в чемпионате.
«Льюис победил заслуженно — он провел этот сезон лучше всех остальных. В следующем году я постараюсь его опередить», — сказал Боттас.