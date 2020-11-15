Валттери Боттас: Постараюсь опередить Хэмилтона в следующем году

Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свое разочаровывающее выступление на Гран При Турции, который он завершил на 14-м месте.

«Длинная гонка, долгий день, — цитирует Боттаса BBC Sport. — На старте всё пошло не так, как мне хотелось. Впереди кого-то развернуло, потом у меня произошел контакт. После этого управлять машиной было очень тяжело. Я с трудом удерживался на трассе. Моей единственной целью было доехать до финиша».

Также финн поздравил своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона с победой в чемпионате.