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18:26 (мск), источник: Autosport.com.ru

Валттери Боттас: Постараюсь опередить Хэмилтона в следующем году

Финский гонщик поздравил напарника по Mercedes с победой в чемпионате.

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Источник: AP 2020

Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свое разочаровывающее выступление на Гран При Турции, который он завершил на 14-м месте.

«Длинная гонка, долгий день, — цитирует Боттаса BBC Sport. — На старте всё пошло не так, как мне хотелось. Впереди кого-то развернуло, потом у меня произошел контакт. После этого управлять машиной было очень тяжело. Я с трудом удерживался на трассе. Моей единственной целью было доехать до финиша».

Также финн поздравил своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона с победой в чемпионате.

«Льюис победил заслуженно — он провел этот сезон лучше всех остальных. В следующем году я постараюсь его опередить», — сказал Боттас.

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