«Семикратный». Достижения Льюиса Хэмилтона в цифрах и фактах
В Формуле 1 остается всё меньше и меньше рекордов, которые ещё не покорились британскому гонщику…
В Формуле 1 остается всё меньше и меньше рекордов, которые ещё не покорились британскому гонщику…
На Гран При Турции в минувший
Завоевав седьмой чемпионский титул, Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Ни один другой гонщик в истории Формулы 1 не побеждал в чемпионате больше пяти раз.
Хэмилтон стал чемпионом мира Формулы 1 в четвертый раз подряд. В следующем году он может повторить рекорд Михаэля Шумахера — пять чемпионских титулов подряд.
Хэмилтон завоевал свой шестой чемпионский титул за последние семь лет. Лишь один гонщик, Нико Росберг, за эти семь лет сместил с его вершины — произошло это в 2016-м.
В Турции Хэмилтон одержал свою 94-ю победу в карьере и оторвался ещё дальше от Михаэля Шумахера, 91 победа которого оставалась рекордом на протяжении 14 лет.
В среднем Хэмилтон побеждает в каждой третьей гонке. В 264 стартах он выиграл 94 — это 36%. Лучший процент только у одного гонщика — Хуан Мануэля Фанхио с 47%. У Михаэля Шумахера 30% побед.
Ещё в 2017-м Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по поулам — 68. За эти три года он обновил рекорд по поулам до невероятного показателя — 97.
22 гонки Хэмилтон выиграл, лидируя от старта до финиша. Второе место по этому показателю занимает Айртон Сенна с 19 победами.
Хэмилтон 18 раз завоевывал
Хэмилтон — второй по количеству «Больших шлемов». Шесть раз он стартовал с поула, лидировал каждый круг, выигрывал и при этом показывал лучшее время. Рекорд — восемь «Больших шлемов» — принадлежит Джиму Кларку.
Больше всего — восемь раз — Хэмилтон побеждал на трассе Хунгароринг в Венгрии. Столько же выигрывал Михаэль Шумахер на французском
Семь раз Хэмилтон победил на трассе имени Жиля Вильнёва в Канаде, где в 2007-м одержал свою свою первую победу в карьере.
Семь раз Хэмилтон выиграл в Сильверстоуне. Ни один другой гонщик не побеждал так часто на домашней трассе. Ален Прост и Джим Кларк выигрывали дома по пять раз.
Хороший послужной список у Хэмилтона и в Китае. На шанхайской трассе он одержал шесть побед и суммарно девять раз поднимался на подиум.
Хэмилтон традиционно плохо выглядел на трассе Сепанг в Малайзии и победил там лишь раз, — в 2014-м. К счастью для него, после 2017-го. Гран При Малайзии исчез из календаря чемпионата.
На трассе
После этого он победил дважды, в 2016-м и 2018-м.