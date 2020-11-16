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15:53 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Семикратный». Достижения Льюиса Хэмилтона в цифрах и фактах

В Формуле 1 остается всё меньше и меньше рекордов, которые ещё не покорились британскому гонщику…

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На Гран При Турции в минувший уик-энд Льюис Хэмилтон достиг очередной вехи в своей невероятно успешной карьере, завоевав седьмой чемпионский титул. BBC Sport оценило это и другие достижения британского гонщика с точки зрения статистики…

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Достижения Льюиса Хэмилтона в сравнении с другими гонщиками

Завоевав седьмой чемпионский титул, Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Ни один другой гонщик в истории Формулы 1 не побеждал в чемпионате больше пяти раз.

Хэмилтон стал чемпионом мира Формулы 1 в четвертый раз подряд. В следующем году он может повторить рекорд Михаэля Шумахера — пять чемпионских титулов подряд.

Хэмилтон завоевал свой шестой чемпионский титул за последние семь лет. Лишь один гонщик, Нико Росберг, за эти семь лет сместил с его вершины — произошло это в 2016-м.

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В Турции Хэмилтон одержал свою 94-ю победу в карьере и оторвался ещё дальше от Михаэля Шумахера, 91 победа которого оставалась рекордом на протяжении 14 лет.

В среднем Хэмилтон побеждает в каждой третьей гонке. В 264 стартах он выиграл 94 — это 36%. Лучший процент только у одного гонщика — Хуан Мануэля Фанхио с 47%. У Михаэля Шумахера 30% побед.

Ещё в 2017-м Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по поулам — 68. За эти три года он обновил рекорд по поулам до невероятного показателя — 97.

22 гонки Хэмилтон выиграл, лидируя от старта до финиша. Второе место по этому показателю занимает Айртон Сенна с 19 победами.

Хэмилтон занимает второе место по количеству быстрых кругов — 53. Но до рекорда Михаэля Шумахера — 77 лучших кругов — ему ещё далеко.

Хэмилтон 18 раз завоевывал хет-трик — поул, лучший круг и победа. У Михаэля Шумахера 22 хет-трика.

Хэмилтон — второй по количеству «Больших шлемов». Шесть раз он стартовал с поула, лидировал каждый круг, выигрывал и при этом показывал лучшее время. Рекорд — восемь «Больших шлемов» — принадлежит Джиму Кларку.

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На каких трассах Льюис Хэмилтон выступает лучше всего?

Больше всего — восемь раз — Хэмилтон побеждал на трассе Хунгароринг в Венгрии. Столько же выигрывал Михаэль Шумахер на французском Маньи-Куре. Девять раз никто в истории на одной трассе не побеждал.

Семь раз Хэмилтон победил на трассе имени Жиля Вильнёва в Канаде, где в 2007-м одержал свою свою первую победу в карьере.

Семь раз Хэмилтон выиграл в Сильверстоуне. Ни один другой гонщик не побеждал так часто на домашней трассе. Ален Прост и Джим Кларк выигрывали дома по пять раз.

Хороший послужной список у Хэмилтона и в Китае. На шанхайской трассе он одержал шесть побед и суммарно девять раз поднимался на подиум.

На каких трассах у Льюиса Хэмилтона не ладится?

Хэмилтон традиционно плохо выглядел на трассе Сепанг в Малайзии и победил там лишь раз, — в 2014-м. К счастью для него, после 2017-го. Гран При Малайзии исчез из календаря чемпионата.

На трассе Альберт-парк в Мельбурне Льюис побеждал только дважды, в 2008-м и 2015-м. В последних четырех Гран При Австралии он каждый раз финишировал вторым.

Ни разу за девять своих первых гонок в Интерлагосе Хэмилтон не выигрывал на бразильской трассе.

После этого он победил дважды, в 2016-м и 2018-м.

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