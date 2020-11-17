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11:58 (мск), источник: Autosport.com.ru

Просьба посвятить Льюиса Хэмилтона в рыцари дошла до Бориса Джонсона

Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила письмо на имя премьер-министра страны.

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21
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21
фотография

Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила на имя премьер-министра страны Бориса Джонсона письмо с призывом пожаловать Льюису Хэмилтону рыцарское звание. В числе подписантов также присутствует председатель Motorsport UK Дэвид Ричардс, который отдельно отметил, что место жительства Хэмилтона и налоги, которые он платит, не должны стать препятствием на пути к признанию достижений гонщика.

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«Было бы неправильно отказывать Льюису в награде за его исторические достижения на основе того, какое место он выбрал для жительства или его налогового статуса. Сэр Джеки Стюарт много лет жил в Швейцарии, как и многие другие пилоты Формулы 1», — цитирует письмо издание BT со ссылкой на Press Associated.

Официальный представитель офиса премьер-министра заявил PA что, достижения Хэмилтона отмечены властями страны, но прежде необходимо провести тщательную проверку.

«Каждый, кто удостаивается подобной награды, должен пройти полную серию проверок, прежде чем стать лауреатом, — цитирует представителя агентство. — Это независимая система».

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