Просьба посвятить Льюиса Хэмилтона в рыцари дошла до Бориса Джонсона
Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила письмо на имя
Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила письмо на имя
Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила на имя
«Было бы неправильно отказывать Льюису в награде за его исторические достижения на основе того, какое место он выбрал для жительства или его налогового статуса. Сэр Джеки Стюарт много лет жил в Швейцарии, как и многие другие пилоты Формулы 1», — цитирует письмо издание BT со ссылкой на Press Associated.
Официальный представитель офиса
«Каждый, кто удостаивается подобной награды, должен пройти полную серию проверок, прежде чем стать лауреатом, — цитирует представителя агентство. — Это независимая система».