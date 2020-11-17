Просьба посвятить Льюиса Хэмилтона в рыцари дошла до Бориса Джонсона

Инициативная группа членов Парламента Великобритании отправила на имя премьер-министра страны Бориса Джонсона письмо с призывом пожаловать Льюису Хэмилтону рыцарское звание. В числе подписантов также присутствует председатель Motorsport UK Дэвид Ричардс, который отдельно отметил, что место жительства Хэмилтона и налоги, которые он платит, не должны стать препятствием на пути к признанию достижений гонщика.

«Было бы неправильно отказывать Льюису в награде за его исторические достижения на основе того, какое место он выбрал для жительства или его налогового статуса. Сэр Джеки Стюарт много лет жил в Швейцарии, как и многие другие пилоты Формулы 1», — цитирует письмо издание BT со ссылкой на Press Associated.